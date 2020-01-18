с чего всё началось

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызывает бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса в качестве свидетеля, сообщается на сайте бюро.

Политика Трамп раскрыл детали причины убийства Сулеймани Президент США Дональд Трамп раскрыл детали, указывающие на причину убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани, возглавлявшего подразделение «Кудс» Корпуса сил стражей исламской революции (КСИР), передает CNN.

Шоу-бизнес Алсу заподозрили в беременности Певица и светская львица Алсу решила, что пришло время привести себя в порядок после затянувшихся новогодних праздников, отправившись в салон красоты.

Политика Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.

Общество Жители Латвии возмутились из-за русского языка Депутат парламента Латвии Александр Кирштейнс отметил пост в Twitter, в котором одна из его соотечественниц возмутилась из-за использования русского языка в Риге.

Экономика У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.

Авто «АвтоВАЗ» приступил к выпуску «зимней» LADA Vesta Обновленная LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией и новым мотором под капотом получила «зимний» пакет опций Winter, о котором стало известно еще в начале ноября 2019-го.