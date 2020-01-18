Политика
Газета.RuПартия Порошенко назвала условие его явки на допрос в ГБР
Публичное "приглашение" на допросы, не предусмотренное никакими нормами УПК, на 21 и 24 января прозвучали через полтора суток после того, как Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию туда на 21 и обратно на 25 января.
Читать в источнике
Оценить52
с чего всё началось
«Вы в установленном законом порядке вызываетесь следователями в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля», — говорится в сообщении на сайте Госбюро.RT на русском05:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 15:27, Ашберн
Транспорт
Платную парковку введут на 80 улицах Москвы с 17 февраля
Платный режим будет введен на 80 столичных улицах, сообщает пресс-служба ГКУ АМПП.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк и Чернышева заметили в Таиланде
Посетители курортов Таиланда утверждают, что увидели там здоровую актрису Анастасию Заворотнюк вместе с ее мужем Петром Чернышевым.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
Хоккей
Александр Овечкин догнал Марио Лемье по голам в НХЛ
Общество
Беспорядки в Бейруте: пострадали 165 человек
Кино
Режиссер фильма «Холоп» Клим Шипенко объяснил успех своего фильма
Происшествия
Самолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске
Пассажирский самолет авиакомпании Utair, летевший по маршруту Екатеринбург — Сургут, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске из-за сработавшего датчика топливомера.
Футбол
Зидан — об отменённом голе «Севильи»: был фол, не нужно жаловаться
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о спорных судейских решениях в домашнем матче 20-го тура испанской Примеры с "Севильей" (2:1).
Футбол
Александр Соболев присоединится на сборах к «Крыльям Советов»
Стоит отметить, что "Крылья Советов" начали сборы в Турции без 22-летнего нападающего, поскольку он в это время вёл переговоры с ЦСКА.
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в России
В конце января в центральной и северо-западной частях России ожидается резкое похолодание, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Политика
Медведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно.
Общество
Путин назвал размер выплат ветеранам к 75-летию Победы
Здоровье
Названы снижающие давление продукты
Специалисты рекомендуют людям пожилого возраста включать в рацион больше продуктов, которые защищают от повышенного давления и развития гипертонии, пишет портал MedikForum.ru.После 50 лет резко повышается риск развития артериальной гипертензии.
Биатлон
Максимов: Логинов ни в коем случае не хотел промахнуться
Слова Максимова приводит портал «Матч ТВ». Тренер отметил, что по рации передали о смене ветровой ситуации.
Политика
Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России
Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Армия и оружие
Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
Турецкие силы специального назначения прибыли в столицу Ливии Триполи для защиты чиновников из правительства национального согласия Файеза Сарраджа, сообщает арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия".
Спорт
Лыжник Александр Большунов выиграл золото на этапе Кубка мира в Чехии
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в Нове-Место (Чехия).
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призвала своих подписчиков считать купальники
Чтобы подогреть интерес к своей персоне, Бузова предложила подписчикам игру: угадать, сколько комплектов она прихватила с собой на отдых.
Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Происшествия
В Самаре потушили пожар в ресторане
Крупный пожар в ресторане в Самаре, где днем загорелась кровля, ликвидирован на площади 1200 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону.
Кино
Добронравов назвал дату выхода нового сезона сериала «Сваты»
Новый, седьмой сезон сериала «Сваты» должен выйти на экраны в 2021 году, рассказал актер Федор Добронравов в интервью Teleprogramma.pro.
Кино
Warner Bros. выпустит мультфильм по вселенной Mortal Kombat
Компания Warner Bros. работает над анимационным сериалом по вселенной Mortal Kombat.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Общество
Познер прокомментировал требование лишить Урганта гражданства
Журналист Владимир Познер отреагировал на требования участников движения «Сорок сороков» лишить Ивана Урганта гражданства.
Происшествия
Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу
Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка.
Происшествия
ДТП с участием более 20 автомобилей в Адыгее попало на видео
Видео аварии на трассе М-4 "Дон" под Адыгейском, где столкнулось более 20 автомобилей, опубликовали в сети.