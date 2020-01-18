Политика

Газета.RuГазета.RuПартия Порошенко назвала условие его явки на допрос в ГБР

Публичное "приглашение" на допросы, не предусмотренное никакими нормами УПК, на 21 и 24 января прозвучали через полтора суток после того, как Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию туда на 21 и обратно на 25 января.
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«Вы в установленном законом порядке вызываетесь следователями в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля», — говорится
 в сообщении на сайте Госбюро.
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Партия Порошенко назвала условие его явки на допрос в ГБР

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