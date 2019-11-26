Политика
ИзвестияПартия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России
Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала не допустить возобновления прямых закупок газа из России. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» во вторник, 26 ноября.
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Политика
Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины
Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Происшествия
В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ
Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Наука
Ученые назвали оптимальную продолжительность голодания для здоровья
Интервальное голодание снижает риск сердечной недостаточности и в целом положительно влияет на здоровье сердца.
Здоровье
В Саратовской области превышен эпидпорог по ОРВИ
В Саратовской области за неделю с 18 по 24 ноября зарегистрировано 11 198 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями.
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
Правоохранители в Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке Уссури, сообщает региональное СУСК РФ.
Хоккей
«Бостон» разгромил «Монреаль», забросив 8 шайб
«Монреаль» на своем льду с крупным счетом проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:8). Для «Брюинз» это четвертая победа кряду.
Общество
США лишили Boeing права выдавать сертификаты на 737 MAX
Федеральное агентство гражданской авиации США лишило авиационную компанию Boeing права на выдачу сертификатов летной годности на самолеты 737 МАХ, передает Интерфакс.
Происшествия
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане
Как сообщает портал Diario Libre, в Доминиканской Республике произошло ДТП с участием туристического автобуса, в котором находились россияне.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой трогательно поздравил жену Ольгу с 56-летием
Игорь Крутой удивительно трогательно поздравил жену Ольгу с 56-летием.
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
Фигурное катание
Туктамышева смогла исполнить четверной тулуп
Напоминаем, что до Елизаветы четверной тулуп смогли сделать только — россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова, а также представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.
Авто
Эксперты провели аэродинамические испытания Tesla Cybertruck
У экспертов возникло множество вопросов по поводу аэродинамических характеристик, при заявленной скорости разгона до первой «сотни» за 2,9 секунды.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние выходные
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Политика
Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину
Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
Происшествия
Суд предписал выплатить реабилитированному полицейскому 9,5 млн рублей
Южный окружной военный суд, изучив материалы дела и зарплатный расчет, предоставленный МВД, предписал казначейству выплатить полковнику 9,5 млн руб.
Экономика
Часть россиян оставят без пенсии
Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Экономика
Компаниям не хватает умелых рук
19% представителей компаний заявили, что им кадров на рынке труда вполне хватает (за год их доля выросла на 3%).
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Футбол
Левандовски оформил самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски за 14 минут и 31 секунды забил четыре гола в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой».
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают фото лысого Филиппа Киркорова
Кто-то подметил, что на фото у Киркорова виден «говорящий» след от кольца на безымянном пальце.
Культура
Сергей Шнуров: России нужен образ сварщика, который идет к успеху
России нужен образ сварщика, который станет Илоном Маском, заявил музыкант Сергей Шнуров 26 ноября в ходе беседы с министром образования РФ Ольгой Васильевой в эфире телеканала "Россия 1".
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Спорт
Фетисов назвал Россию самой опозорившейся страной в истории спорта
Фетисов заявил, что есть минимальная надежда на то, что WADA не будет применять санкций к отечественным спортсменам, при этом отметив, что считает Россию самой опозорившейся страной в истории спорта.