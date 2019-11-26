Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала не допустить возобновления прямых закупок газа из России. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» во вторник, 26 ноября.

Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России

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