Политика

ИзвестияИзвестияПартия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России

Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала не допустить возобновления прямых закупок газа из России. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» во вторник, 26 ноября.
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Политолог оценил призыв партии Порошенко по поводу российского газа

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Эксперт назвал «цирком» нежелание Украины закупать газ у России

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Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России

Известия15:13

Эксперт: Порошенко не хочет прямых закупок газа у России

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Сторонники Порошенко потребовали не заключать газовый контракт с Россией

Газета.Ru14:58

Все на борьбу с российским газом! Порошенко обратился к гражданам Украины

REGNUM15:42

Политолог считает «цирком» призыв Порошенко не закупать российский газ

Национальная служба новостей16:56
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Общество

В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал идею башкирских властей ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Известия вчера в 07:54
Общество

Греф назвал своей личной виной утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с премиальными клиентами банка вновь прокомментировал недавнюю ситуацию с утечкой данных клиентов кредитной организации.
РБК 18:07
Происшествия

Человек погиб в ДТП с КамАЗом на Академическом мосту в Иркутске

АиФ Иркутск 20:26
Происшествия

Названа причина ДТП с российскими туристами в Доминикане

REGNUM 19:56
Общество

Польша вывезла из Великобритании 100 тонн золота

Справка: в июле Нацбанк Польши заявил, что запасы золота в 2018-2019 годах возросли на 125,7 тонн (до 228,6 тонн).
Журналистская правда 08:38
Политика

Новые власти Боливии назначили посла в США

Новые власти Боливии впервые с 2008 года назначили своего посла в Соединённых Штатах, им стал Уолтер Оскар Серрате Куэльяр.
RT на русском 18:46
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 14:47
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

Газета.Ru 05:17
Происшествия

В мебельном магазине в Иркутске произошел крупный пожар

Пожар произошел в одном из мебельных магазинов в Иркутске.
РБК вчера в 18:24
Происшествия

Хозяйственный автомобиль больницы загорелся в Приамурье

Во вторник, 26 ноября, в Амурской области случилось происшествие с автомобилем больницы.
Амур.инфо 19:10
Спорт

Зеппельт: российские службы манипулировали допинговой базой данных

Ранее сообщалось, что генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил о том, что министр спорта Российской Федерации Павел Колобков не информировал организацию о наличии изменений в базе данных московской лаборатории.
Газета.Ru вчера в 20:02
Общество

Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ), отметив, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.
РИА Новости вчера в 12:21
Фигурное катание

Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором

Газета.Ru вчера в 08:35
Армия и оружие

В Минобороны заявили о подготовке провокаций в Идлибе

По данным российского военного ведомства, боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) и представители «Белых касок» готовят постановку авиаудара с использованием химоружия в Идлибе.
Newvz.ru 02:47
Интернет

В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

В тестовой версии WhatsApp новую функцию можно активировать в настройках контакта или чата, но в последнем случае удалять сообщения смогут лишь администраторы групп, сообщает РИА Новости.
ФАН вчера в 21:19
Армия и оружие

Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту

На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
РБК 00:48
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия 14:50
Кино

«Кино, ломающее психику»: BadComedian выпустил обзор сразу на три фильма

В названии ролика сразу говорится, что это «трилогия бреда», а в начальных титрах и подводке кино называют ломающим психику.
Афиша Daily 14:46
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Политика

Военный эксперт призвал США признать Крым российским

Американский военный эксперт Лайл Голдстайн призвал Вашингтон наладить отношения с Россией и перестать "слепо" поддерживать претензии Киева, передает National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:11
Общество

В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации

В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Lenta.ru 10:02
Общество

Владивосток официально стал столицей Приморского края

Президент России Владимир Путин в декабре 2018 года подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток.
ТАСС 19:41
Политика

Россия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года.
Газета.Ru 18:57
Спорт

Сборная Белоруссии уступила Сенегалу в матче ЧМ по пляжному футболу

РИА Новости 24 ноября в 23:45
Футбол

«Бавария» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф ЛЧ

В параллельном матче «Тоттенхэм» на своем поле победил «Олимпиакос» со счетом 4:2. После этой игры лондонский клуб идет на втором месте в квартете, набрав 10 очков и обеспечивает себе путевку в плей-офф турнира.
Sportbox.RU 16:52
Футбол

«Манчестер Сити» и донецкий «Шахтер» сыграли вничью в матче ЛЧ

Английский "Манчестер Сити" и донецкий "Шахтер" сыграли вничью в матче группового этапа Лиги чемпионов.
МК-Спорт 17:05
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM 17:06
Гаджеты

Бренд Honor представил смартфоны Honor V30 5G и V30 Pro 5G

ITZine.ru 09:29
Шоу-бизнес

Рудковская нашла суррогатную мать для ребенка

Продюсер Яна Рудковская в интервью журналу Hello! рассказала, что они с мужем нашли суррогатную мать для будущего ребенка и надеются, что она на время станет частью их семьи.
Рамблер вчера в 05:38
Хоккей

«Вашингтон» хочет сыграть матч регулярного чемпионата НХЛ в России

«Вашингтон Кэпиталз» желает провести матч регулярного чемпионата НХЛ в России.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 10:17
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