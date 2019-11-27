Политика
ИзвестияПартия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России
Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала не допустить возобновления прямых закупок газа из России. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» во вторник, 26 ноября.
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с чего всё началось
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" призвала не допустить прямых поставок газа из России и заявила, что они несут угрозу государственной безопасности Незалежной, об этом сообщается на сайте политсилы.Life.ruвчера в 16:27
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Трансплантолога Каабака вернут в НМИЦ здоровья детей
Как сообщает пресс-служба Минздрава, Каабак и Бабенко войдут в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ.
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Режиссёр Андрей Кончаловский старается с оптимизмом смотреть на состояние своей 20-летней дочери Марии.
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Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
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Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин 27 ноября прибыл на открытие платной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург.
Политика
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Происшествия
Автобус с туристами из России столкнулся с грузовиком в Доминикане
Автобус с десятками российских туристов по дороге в аэропорт в Доминикане столкнулся на трассе с грузовиком, после чего опрокинулся, сообщает издание Diario Libre.
Политика
Кремль допустил отдельную встречу Путина и Зеленского в Париже
В Кремле не исключают возможности отдельной встречи президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского — на полях саммита в «нормандском формате» в Париже.
Общество
Путин открыл памятник писателю Гранину в Петербурге
Российский лидер Владимир Путин приехал на Дальневосточный проспект в Санкт-Петербурге, чтобы открыть памятник писателю-фронтовику Даниилу Гранину.
Общество
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Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Спорт
В Кремле прокомментировали призывы отстранить Россию от спорта
Ранее стало известно, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
Космос
Космонавт прокомментировал сообщение о поломке туалета на МКС
Техника на борту МКС сконструирована таким образом, чтобы ее в случае поломки можно было легко починить, рассказал "360" герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Спорт
Минспорт пригрозил аннулировать лицензию ВФЛА
Лицензия Всероссийской федерации легкой атлетики может быть аннулирована, если ВФЛА до конца недели не представит дорожную карту по выходу из кризиса, связанного с нарушением антидопинговых правил и не изберет новое руководство.
Кино
Майкл Б. Джордан провел переговоры о роли Супермена
Популярный голливудский актер Майкл Б. Джордан, знакомый зрителям по ролям в фильмах "Крид: Наследие Рокки" и "Черная пантера", провел переговоры с руководством студии Warner Bros. по поводу роли Супермена в перспективных экранизациях комиксов DC.
Общество
Азовское море после сильного отлива вернулось в привычные берега
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, произошедшего в прошлые выходные.
Энергетика
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Трубопровод частично будет заполнен российским газом (на момент запуска Balticconnector в Европе не будет других трубопроводных поставок).
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем
Работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Культура
Умер заслуженный актер Виктор Семенов
Космос
Преемник робота «Федора» получил имя «Артем»
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Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
Происшествия
В ДТП с автобусом и электричкой под Астраханью пострадали 10 человек
В Астраханской области в результате столкновения автобуса и электрички пострадали 10 человек.
Гаджеты
Samsung обновит почти 30 моделей смартфонов до Android 10
Компания Samsung собирается обновить почти 30 моделей своих смартфонов до усовершенствованной операционной системы Android 10 в прошивке One UI 2.0.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД
Сотрудники Главка окажут помощь в проведении служебной проверки по факту суицида Марии Клочковой, следователя отдела полиции Хостинского района города Сочи.
Общество
Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ
Кабмин Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", население может платить в отопительный сезон 8 гривен ($0,33) за кубометр - премьер РИА Новости