Политика

RT на русскомRT на русскомПартия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России

Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.
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