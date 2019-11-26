Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.

Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России

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