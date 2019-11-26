Политика
RT на русскомПартия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России
Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.
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Политолог считает «цирком» призыв Порошенко не закупать российский газ
Национальная служба новостей16:56
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Футбол
Дибала принес «Ювентусу» победу над «Атлетико»
Здоровье
Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко
Политика
США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским
Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Происшествия
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Происшествия
Педагог Дома детского творчества в Иванове подозревается в педофилии
В Доме детского творчества Белов работал педагогом-организатором и педагогом дополнительного образования, специализация – вокал.
Политика
Миллер: «Газпром» предложил Украине заключить контракт на транзит газа
Москва и Киев до сих пор не договорились об условиях нового соглашения о транзите российского газа через Украину.
Авто
Начались продажи бюджетного аналога Hyundai Santa Fe
Компания Landwind объявила о начале продаж нового недорогого кроссовера Landwind Fengrong.
Общество
Медведев прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ
Дмитрий Медведев заявил, что идея освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ) прорабатывается, однако над ней необходимо подумать.
Транспорт
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
Армия и оружие
Неизвестные военные самолеты нанесли удар по Сирии
Киберспорт
Роман Дворянкин покинет Virtus.pro
Роман Дворянкин покинет пост генерального менеджера киберспортивного клуба Virtus.pro в январе 2020 года.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Общество
В списке убитых на Майдане обнаружили фальсификации
В списке 105 погибших в ходе "майдана" людей обнаружены признаки фальсификации - там присутствуют имена людей, которых быть в перечне не должно, заявила бывший депутат Верховной рады, член совета Союза юристов Украины Елена Лукаш.
Происшествия
Flydubai отреагировала на причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Авиакомпания Flydubai прокомментировала данные окончательного отчета МАК об авиакатастрофе, произошедшей 3,5 года назад в Ростове-на-Дону.
Происшествия
В Россию вернулась «кровавая атаманша» Мадлена
В Россию экстрадирована 65-летняя профессиональная мошенница Мадлена Зворыкина, прозванная СМИ «кровавой атаманшей» за убийство, как минимум, 10 человек в 90-х годах.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Общество
Нацбанк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда
Национальный банк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда национальной валюты гривны, который будет более защищен от подделок, заявил во вторник директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.
Армия и оружие
Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту
На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
Здоровье
Российские школы захватила убийственная мода на снюс
Сразу несколько федеральных и региональных телеканалов выпустили в эфир сюжеты, посвященные новому и опасному увлечению российских школьников «сосательным табаком» - снюсом.
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23
Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Футбол
ПСЖ готов продать Неймара
Руководство ПСЖ рассматривает возможность продажи форварда команды Неймара следующим летом, пишет Mundo Deportivo.Благодаря этому трансферу парижане планируют покрыть финансирование нового контракта для нападающего Килиана Мбаппе.
Политика
Жириновский предлагает расширить пределы самообороны
Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
Космос
«Роскосмос» обнаружил неисправность в модуле корабля «Прогресс МС-13»
Авто
Skoda объявила о старте производства своего первого электрокара
Чешский автопроизводитель Skoda заявил, что производство первого электрокара компании Citigo iV уже началось.
Кино
Появился трейлер продолжения «Ходячих мертвецов»
Телеканал AMC опубликовал трейлер продолжения популярного сериала "Ходячие мертвецы". Ролик появился в сети 25 ноября.
Здоровье
Курильщиков предостерегают от занятий спортом
По словам эксперта, у заядлого курильщика суженные сосуды и при занятиях спортом нагрузка на сердце и легкие значительно увеличивается, что может привести к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Происшествия
Жертвами землетрясения в Албании стали не менее 20 человек
Число жертв землетрясения, которое произошло в Албании во вторник, достигло 20 человек, сообщает ТВ Тираны.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.