с чего всё началось

Объединение "Европейская солидарность", главой которого является бывший украинский президент Петр Порошенко, прокомментировало публикацию якобы диалога бывшего руководителя Белого дома Джо Байдена с экс-лидером Незалежной.

Партия Порошенко прокомментировала «запись» его диалога с Байденом

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