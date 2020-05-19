Политика
Народные новостиПартия Порошенко прокомментировала «запись» его диалога с Байденом
Объединение "Европейская солидарность", главой которого является бывший украинский президент Петр Порошенко, прокомментировало публикацию якобы диалога бывшего руководителя Белого дома Джо Байдена с экс-лидером Незалежной.
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с чего всё началось
Как сообщает украинский 5 канал, в партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" прокомментировали обнародованную аудиозапись якобы разговора лидера партии с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.Московский Комсомолецвчера в 18:27
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В партии Порошенко назвали запись его разговора с Байденом «российской провокацией»
Московский Комсомолецвчера в 18:59
В партии Порошенко уверяют, что запись его разговора с Байденом – фальшивка
Комсомольская правда00:31
Партия Порошенко назвала «российской провокацией» запись его разговора с Байденом
Газета.Ruвчера в 16:44
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