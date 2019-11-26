с чего всё началось

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину. Накануне такой сценарий допустил глава Минэнерго Алексей Оржель. Напрямую украинским потребителям газ из России не поступает с 2015 года.

Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России

Культура Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию Автор образа Верки Сердючки певец Андрей Данилко покинул украинскую версию шоу "X-фактор", заявив о некомпетентности для роли наставника в этом проекте.

Фигурное катание Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп, соответствующим видео опубликовал в своем Instagram известный в мире фигурного катания агент Ари Закарян.

Экономика Названы регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ Средние ежемесячные расходы домохозяйств в России на услуги ЖКХ за девять месяцев 2019 года составили 3826 рублей, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Энергетика Белоруссия заложила в бюджет прошлогоднюю цену на газ из России Цена на газ в бюджет 2020 года заложена на уровне 2019 года, она составляет $127 за 1 тыс. куб. м. Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко рассказал о предложении российскому правительству снизить цены на газ для Минска в 2020 году.

Политика Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.

Общество В Госдуме предложили сократить новогодние праздники Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Общество Приезд Путина в Петербург отразится на автомобилистах Президент России Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки пробудет в городе на Неве всю среду, 27 ноября, у него намечена обширная программа, из-за чего часть дорог в городе будут временно перекрыты для движения.

Политика Медведев 5 декабря в прямом эфире подведет итоги работы правительства Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря в прямом эфире на ТВ подведет итоги работы кабинета министров, расскажет об основных задачах, стоящих перед правительством, сообщает пресс-служба кабмина.

Политика Госдума: Apple признала Крым российским Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".

Шоу-бизнес Возлюбленный Евгении Феофилактовой оказался женат Возлюбленный Евгении Феофилактовой оказался женат Всплыла нелицеприятная правда о новом женихе Евгении Феофилактовой.