с чего всё началось

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину. Накануне такой сценарий допустил глава Минэнерго Алексей Оржель. Напрямую украинским потребителям газ из России не поступает с 2015 года.

Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России

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