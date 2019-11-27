Политика
Газета.RuПартия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину. Накануне такой сценарий допустил глава Минэнерго Алексей Оржель. Напрямую украинским потребителям газ из России не поступает с 2015 года.
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с чего всё началось
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" призвала не допустить прямых поставок газа из России и заявила, что они несут угрозу государственной безопасности Незалежной, об этом сообщается на сайте политсилы.Life.ruвчера в 16:27
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