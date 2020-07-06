Партия «За правду» Захара Прилепина написала предвыборную программу. Она предложила внести в Конституцию поправку о праве присоединять к России любую территорию по итогам референдумов.

с чего всё началось

Партия считает, что нужно провести голосования о включении в состав России в самопровозглашенных Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Приднестровской Молдавской республике (ПМР), Абхазии и Южной Осетии. Программа партии опубликована на ее сайте (.pdf).

Партия Прилепина предложила референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, ПМР, Абхазии и Южной Осетии

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