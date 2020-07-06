Политика
РИА НовостиПартия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
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Партия Прилепина предложила референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, ПМР, Абхазии и Южной Осетии
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