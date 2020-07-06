Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.

Армия и оружие Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва». 541

Общество В Мельбурне введут шестинедельный карантин из-за коронавируса Премьер-министр штата Виктория Даниэль Эндрюс сообщил о введении в Мельбурне карантина на шесть недель.

Политика Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов. 8

Политика Медведчук обвинил ЕС в колониальной политике в отношении Украины Европейский союз проводит в отношении Украины колониальную политику и стремится "окончательно превратить Украину в сырьевой придаток", заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

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