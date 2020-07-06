Политика

РИА НовостиРИА НовостиПартия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
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Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

News.ruвчера в 15:36

Партия Прилепина предложила референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, ПМР, Абхазии и Южной Осетии

Коммерсантъвчера в 20:20

Партия Прилепина предложила снизить пенсионный возраст в России. И присоединить Донбасс

URA.Ruвчера в 16:07

Партия Прилепина предложила провести референдум о присоединении Донбасса

РБК00:06

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

РИА Новостивчера в 15:28

Партия «За правду» призвала к референдуму о включении ДНР и ЛНР в состав РФ

REGNUMвчера в 15:26

Партия Прилепина предложила провести референдум за присоединение Донбасса

Московский Комсомолецвчера в 14:38
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 03:29, Ашберн
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Певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном

ФАН вчера в 03:53
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Россия ведет тайные переговоры со странами, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.
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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости вчера в 08:25
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Общество

Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации

Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
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Общество

В Самаре могут ужесточить ограничения из-за коронавируса

По 4 пациента зарегистрировали в Новокуйбышевске и Ставропольском районе.
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Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы артиста Михаила Ефремова, высказался об увеличении числа потерпевших по делу о смертельной аварии в центре Москвы.
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Вторая волна коронавируса в России может начаться в конце этого года

В ноябре-декабре этого года в России может случиться вторая волна коронавируса.
Вести Подмосковья 05 июля в 08:26
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Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва».
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Общество

В Крыму выявлено еще 28 случаев коронавируса

За 6 июля в республике подтверждено 28 случаев новой коронавирусной инфекции.
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Общество

В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников

Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM вчера в 04:36
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Общество

В Мельбурне введут шестинедельный карантин из-за коронавируса

Премьер-министр штата Виктория Даниэль Эндрюс сообщил о введении в Мельбурне карантина на шесть недель.
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Культура

Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

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Microsoft уберет из Windows 10 привычную функцию

Американская компания Microsoft хочет избавиться от популярной функции "система" в "панели управления".
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Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи

Газета.Ru вчера в 14:22
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Здоровье

На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы, которую нашли у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия.
Байкал24 05 июля в 19:23
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Наука

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По данным итальянских ученых, причиной стала микроскопическая водоросль, которая обычно встречается в Гренландии.
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Европейские ученые изучили феномен свечения морских волн

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Политика

Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине

Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
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Политика

Медведчук обвинил ЕС в колониальной политике в отношении Украины

Европейский союз проводит в отношении Украины колониальную политику и стремится "окончательно превратить Украину в сырьевой придаток", заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Газета.Ru вчера в 16:10
Экономика

Обещанные выплаты 12 тысяч рублей получат не все работающие пенсионеры

Не для всех работающих пенсионеров предусмотрена выплата в 12 тысяч рублей в текущем году.
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Семьи с детьми и медики смогут получить льготные автокредиты

Как и ранее, благодаря действию программ льготного кредитования граждане могут рассчитывать на 10-процентную выгоду при приобретении новой машины, однако только отечественного производства (для тех, кто проживает на Дальнем Востоке, выгода в размере 25%).
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Государства Запада готовят плацдармы для вооруженного конфликта против Российской Федерации.
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