Политика
РИА НовостиПартия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
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Партия Прилепина предложила референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, ПМР, Абхазии и Южной Осетии
Коммерсантъвчера в 20:20
Партия Прилепина предложила провести референдум за присоединение Донбасса
Московский Комсомолецвчера в 14:38
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Политика
В Кремле прокомментировали задержание Сафронова по делу о госизмене
Президента РФ не вводили в курс дела. В Кремле прокомментировали задержание Ивана Сафронова по делу о государственной измене.
Piter.tv 05:44
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала романтичное фото с Богомоловым
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором она наслаждается закатом, сидя на причале вместе со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым.
Piter.tv вчера в 05:19
Политика
Песков оценил перспективу открытия границ с ЕС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перспективу открытия российских границ с Европой.
Газета.Ru 05:31
Политика
ЦИК рассмотрит возможность голосования в течение нескольких дней
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не рассматривают вопрос об организации президентских выборов в таком же формате в течение недели, как это было с голосованием по поправкам к Конституции РФ.
REGNUM 04:11
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости вчера в 08:25
Общество
Delivery Club пообещала выплаты курьерам после сообщений о забастовке
Один из логистических партнеров Delivery Club вовремя не выплатил зарплату нескольким десяткам курьеров, в ближайшие дни задолженность перед работниками будет полностью погашена.
РБК 05 июля в 06:32
Общество
Разлив топлива под Норильском нанес ущерб экологии на 148 млрд рублей
Ущерб экологии от разлива дизельного топлива под Норильском оценивается почти в 148 млрд рублей, сообщается на сайте Росприроднадзора.
Газета.Ru вчера в 11:12
Энергетика
Минэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже
Нефтяным компаниям поручено увеличить объем реализации бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до уровня не ниже 11 и 7% от уровня производства соответственно.
РБК 04:41
Футбол
Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу
Спорт-Экспресс 05 июля в 11:46
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru 05 июля в 11:14
Происшествия
В Петербурге проводятся обыски по новому делу генерала Абакумова
Генерал Иван Абакумов в июне прошлого года был освобождён от должности заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, после чего находился в распоряжении кадров.
78.ru 06:04
Космос
Яркую комету в небе смогут увидеть жители Бердска
Бердск онлайн 06:13
Общество
Доля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%
Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованные 7 июля РБК.
Известия 04:30
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal
Меган Маркл и принц Гарри не могут применять данную символику в личных проектах после выхода из королевской семьи.
Телепрограмма вчера в 10:59
Политика
Госдума просит Госсовет Турции сохранить статус собора Святой Софии
Напомним, 2 июля Госсовет Турции рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть.
ИА Красная Весна вчера в 16:03
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 05:47
Происшествия
В Китае два человека скончались при падении автобуса в водохранилище
Два человека умерли во вторник из-за падения автобуса в водохранилище в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу.
JustMedia 05:49
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета вчера в 01:09
Шоу-бизнес
Татьяна Гудзева потеряла ребенка от Прохора Шаляпина
Женщина, с которой у Шаляпина в свое время действительно был страстный роман, не так давно объявила Прохора отцом своего маленького ребёнка, её второго малыша.
Bimru.ru 04:00
Автоспорт
Себастьян Феттель признал, что ему нет места в Mercedes
Ола Каллениус исключил возможность перехода Феттеля в Mercedes Также немецкий гонщик рассказал, что обращался к спортивному консультанту Red Bull Хельмуту Марко.
Autosport.com.ru 04:14
Наука
На Мадагаскаре обнаружен крохотный предок динозавров
Мелкий предок динозавров найден в триасовых отложениях Мадагаскара.
Evo-rus.com 05:54
Футбол
«Зенит» второй раз подряд стал чемпионом России
МР7.ру вчера в 00:28
Экономика
Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса
Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
ТАСС 05:24
Общество
В ООН назвали два сценария для мира после пандемии коронавируса
Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал в шведском издании Aftonbladet о двух сценариях, которые ждут мир после пандемии коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:12
Происшествия
В Крыму ФСБ задержала семерых членов группировки «Хизб ут-Тахрир»
В Крыму сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четырех активистов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в РФ.
Российская газета 06:12
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова поделилась пикантным снимком вместе с подругой
Модель Алеся Кафельникова на своей странице в Instagram поделилась весьма нескромным фото.
Discover24 вчера в 13:59
Происшествия
Россиянин застрелил рыбачившего на частном пруду подростка
В Собинском районе Владимирской области мужчина застрелил 15-летнего подростка из-за того, что тот незаконно рыбачил на частном пруду вместе со своим отцом.
Lenta.ru 06:18
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости вчера в 14:48