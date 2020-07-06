Политика

РИА НовостиРИА НовостиПартия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
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В России предложили провести референдумы по присоединению ЛНР и ДНР

Ореанда-Новости05:54

Партия Прилепина выступила за референдум о присоединении Донбасса и Абхазии

REGNUM04:21

Партия Прилепина предложила референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, ПМР, Абхазии и Южной Осетии

Коммерсантъвчера в 20:20

Партия Прилепина предложила провести референдум о присоединении Донбасса

РБК00:06

Партия Прилепина предложила снизить пенсионный возраст в России. И присоединить Донбасс

URA.Ruвчера в 16:07

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

РИА Новостивчера в 15:28

Партия Прилепина предложила провести референдум за присоединение Донбасса

Московский Комсомолецвчера в 14:38
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Политика

В Кремле прокомментировали задержание Сафронова по делу о госизмене

Президента РФ не вводили в курс дела. В Кремле прокомментировали задержание Ивана Сафронова по делу о государственной измене.
Piter.tv 05:44
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Шоу-бизнес

Собчак опубликовала романтичное фото с Богомоловым

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором она наслаждается закатом, сидя на причале вместе со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым.
Piter.tv вчера в 05:19
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Политика

Песков оценил перспективу открытия границ с ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перспективу открытия российских границ с Европой.
Газета.Ru 05:31
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Политика

ЦИК рассмотрит возможность голосования в течение нескольких дней

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не рассматривают вопрос об организации президентских выборов в таком же формате в течение недели, как это было с голосованием по поправкам к Конституции РФ.
REGNUM 04:11
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости вчера в 08:25
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Общество

Delivery Club пообещала выплаты курьерам после сообщений о забастовке

Один из логистических партнеров Delivery Club вовремя не выплатил зарплату нескольким десяткам курьеров, в ближайшие дни задолженность перед работниками будет полностью погашена.
РБК 05 июля в 06:32
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Общество

Разлив топлива под Норильском нанес ущерб экологии на 148 млрд рублей

Ущерб экологии от разлива дизельного топлива под Норильском оценивается почти в 148 млрд рублей, сообщается на сайте Росприроднадзора.
Газета.Ru вчера в 11:12
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Энергетика

Минэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже

Нефтяным компаниям поручено увеличить объем реализации бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до уровня не ниже 11 и 7% от уровня производства соответственно.
РБК 04:41
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Футбол

Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу

Спорт-Экспресс 05 июля в 11:46
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru 05 июля в 11:14
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Происшествия

В Петербурге проводятся обыски по новому делу генерала Абакумова

Генерал Иван Абакумов в июне прошлого года был освобождён от должности заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, после чего находился в распоряжении кадров.
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Космос

Яркую комету в небе смогут увидеть жители Бердска

Бердск онлайн 06:13
Общество

Доля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%

Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованные 7 июля РБК.
Известия 04:30
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Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal

Меган Маркл и принц Гарри не могут применять данную символику в личных проектах после выхода из королевской семьи.
Телепрограмма вчера в 10:59
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Политика

Госдума просит Госсовет Турции сохранить статус собора Святой Софии

Напомним, 2 июля Госсовет Турции рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть.
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Музыка

Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней

Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 05:47
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Происшествия

В Китае два человека скончались при падении автобуса в водохранилище

Два человека умерли во вторник из-за падения автобуса в водохранилище в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу.
JustMedia 05:49
Шоу-бизнес

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
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Шоу-бизнес

Татьяна Гудзева потеряла ребенка от Прохора Шаляпина

Женщина, с которой у Шаляпина в свое время действительно был страстный роман, не так давно объявила Прохора отцом своего маленького ребёнка, её второго малыша.
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В Северной Осетии умер мальчик, у которого украли деньги на лечение

РИА Новости 04:18
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Автоспорт

Себастьян Феттель признал, что ему нет места в Mercedes

Ола Каллениус исключил возможность перехода Феттеля в Mercedes Также немецкий гонщик рассказал, что обращался к спортивному консультанту Red Bull Хельмуту Марко.
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Наука

На Мадагаскаре обнаружен крохотный предок динозавров

Мелкий предок динозавров найден в триасовых отложениях Мадагаскара.
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«Зенит» второй раз подряд стал чемпионом России

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Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
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В ООН назвали два сценария для мира после пандемии коронавируса

Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал в шведском издании Aftonbladet о двух сценариях, которые ждут мир после пандемии коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:12
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В Крыму ФСБ задержала семерых членов группировки «Хизб ут-Тахрир»

В Крыму сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четырех активистов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в РФ.
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Алеся Кафельникова поделилась пикантным снимком вместе с подругой

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Россиянин застрелил рыбачившего на частном пруду подростка

В Собинском районе Владимирской области мужчина застрелил 15-летнего подростка из-за того, что тот незаконно рыбачил на частном пруду вместе со своим отцом.
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Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости вчера в 14:48
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