Политика

RT на русскомRT на русскомПартия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии

Как сообщает РИА Новости, согласно первым данным подсчёта, на выборах с 37,2% голосов лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем. При этом, согласно данным экзитпола австрийского телеканала OE24.TV, партия Курца набирает 37% голосов.
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Себастьян Курц
Австрийский политик
Австрийский политический и государственный деятель. Бывший Федеральный канцлер Австрии. Министр иностранных дел Австрии. Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2017 году.
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