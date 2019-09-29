Как сообщает РИА Новости, согласно первым данным подсчёта, на выборах с 37,2% голосов лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем. При этом, согласно данным экзитпола австрийского телеканала OE24.TV, партия Курца набирает 37% голосов.

Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии

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