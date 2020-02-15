Идеологией партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» объявлен украинский центризм, заявил в субботу, 15 февраля, председатель фракции Александр Корниенко. Как отмечает «РИА Новости», партия намерена закрепить идеологию в уставе.

Общество Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа Певец Филипп Киркоров, представивший в День святого Валентина новый клип на песню "Романы", заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, свой клип он сравнил с сериалом "Молодой папа".

Общество Пограничники ФСБ задержали в Азовском море украинских браконьеров В субботу, 15 февраля, российские пограничники задержали в западной части Азовского моря маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности.

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Армия и оружие «Сжег 21 самолет»: советский ас рассказал, как сбивал американцев Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов корреспондент РИА Новости встретился с одним из них — генерал-майором авиации в отставке Сергеем Крамаренко — и узнал, как показали себя советские асы в боях с американцами.

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Шоу-бизнес Максим Галкин улетел с детьми в отпуск Сегодня же Максим Галкин поделился в своем микроблоге радостью: он рассказал, что вместе с детьми отправился в долгожданный отпуск.

Футбол Гвардиола не собирается уходить из «Манчестер Сити» Пятая команда АПЛ может получить путёвку в ЛЧ из-за бана "Манчестер Сити" Гвардиола может покинуть "Манчестер Сити" после окончания текущего сезона Президент Примеры поддержал решение УЕФА об отстранении "Манчестер Сити" от еврокубков УЕФА выгоняет "Ман Сити" из еврокубков.

Политика Главы МИД пяти стран провели встречу по катастрофе украинского Boeing Отмечается, что Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Великобритания «как участники Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолёта рейса PS752 провели вторую встречу с целью обеспечения прогресса в работе по реализации рамочных условий сотрудничества с Ираном».

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Политика Соловьев удивился желанию Зеленского провести выборы в Крыму Известный российский журналист Владимир Соловьев задал вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу выборов в Крыму, об этом 15 февраля было сказано во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.