Политика
ИзвестияПартия «Слуга народа» объявила идеологией украинский центризм
Идеологией партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» объявлен украинский центризм, заявил в субботу, 15 февраля, председатель фракции Александр Корниенко. Как отмечает «РИА Новости», партия намерена закрепить идеологию в уставе.
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Общество
218 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Общество
Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа
Певец Филипп Киркоров, представивший в День святого Валентина новый клип на песню "Романы", заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, свой клип он сравнил с сериалом "Молодой папа".
Общество
Пограничники ФСБ задержали в Азовском море украинских браконьеров
В субботу, 15 февраля, российские пограничники задержали в западной части Азовского моря маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии
Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, может ли он подтвердить, что в Ливии присутствуют наемники из ЧВК Вагнера, заявил, что если в стране есть российские граждане, они не представляют интересов России.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Происшествия
Сына застреленной семейной пары в Калининграде отпустили домой
Медики отпустили 13-летнего сына застреленной семейной пары на амбулаторное лечение домой.
Общество
В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1457 человек
Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 54,4 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Политика
Помпео сравнил бизнес-привлекательность Петербурга и Кремниевой долины
Государственный секретарь США Майк Помпео, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, назвал заявления о разрушении Североатлантического альянса, в том числе от президента Франции Эмманюэля Макрона, «сильно преувеличенными».
Происшествия
Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство
Приемную дочь бывшего директора американской разведки Джона Негропонте - Софию арестовали по подозрению в убийстве в Мэриленде, сообщает Washington Post.
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Армия и оружие
«Сжег 21 самолет»: советский ас рассказал, как сбивал американцев
Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов корреспондент РИА Новости встретился с одним из них — генерал-майором авиации в отставке Сергеем Крамаренко — и узнал, как показали себя советские асы в боях с американцами.
Экономика
Utair представил Минтрансу свою новую стратегию развития
Авиакомпания Utair разработала новую стратегию развития на 2020-2025 годы, сообщает РБК.
Политика
Лавров оценил отношения России и Турции
Россия имеет хорошие отношения с Турцией, однако это не означает, что Москва должна во всем соглашаться с Анкарой.
Шоу-бизнес
Максим Галкин улетел с детьми в отпуск
Сегодня же Максим Галкин поделился в своем микроблоге радостью: он рассказал, что вместе с детьми отправился в долгожданный отпуск.
Общество
В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом
В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом, а также за искажение информации о состоянии больного.
Футбол
Гвардиола не собирается уходить из «Манчестер Сити»
Пятая команда АПЛ может получить путёвку в ЛЧ из-за бана "Манчестер Сити" Гвардиола может покинуть "Манчестер Сити" после окончания текущего сезона Президент Примеры поддержал решение УЕФА об отстранении "Манчестер Сити" от еврокубков УЕФА выгоняет "Ман Сити" из еврокубков.
Шоу-бизнес
Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети
В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
Музыка
Второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда» пройдет в Иванове в новом формате
23 февраля в ивановском Центре культуры и отдыха состоится второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда».
Политика
Главы МИД пяти стран провели встречу по катастрофе украинского Boeing
Отмечается, что Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Великобритания «как участники Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолёта рейса PS752 провели вторую встречу с целью обеспечения прогресса в работе по реализации рамочных условий сотрудничества с Ираном».
Спорт
Конькобежец Кулижников с рекордом мира выиграл ЧМ в забеге на 1000 м
Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золото чемпионата мира в американском Солт-Лейк-Сити в забеге на 1000 м. Его время – 1 минута 5,697 секунды, что является новым мировым рекордом.
Общество
МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей
Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Соловьев удивился желанию Зеленского провести выборы в Крыму
Известный российский журналист Владимир Соловьев задал вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу выборов в Крыму, об этом 15 февраля было сказано во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Политика
ЦИК организует и проведет голосование по поправкам в Конституцию РФ
В бюллетене для голосования будет лишь один вопрос и два варианта ответа - да или нет, рассказал сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции сенатор Андрей Клишас.
Культура
Габрелянов объяснил провал шоу Собчак и Гордона «Док Ток»
Журналист Арам Габрелянов объяснил причину провала нового шоу Собчак "Док Ток".
Армия и оружие
В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК
Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
Музыка
Названы самые популярные видео YouTube за последние 15 лет
Футбол
«Ливерпуль» предложил за Вернера 58 млн евро
«Ливерпуль» значительно продвинулся в переговорах по приобретению бомбардира «Лейпцига» и сборной Германии Тимо Вернера.