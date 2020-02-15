Политика

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Идеологией партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» объявлен украинский центризм, заявил в субботу, 15 февраля, председатель фракции Александр Корниенко. Как отмечает «РИА Новости», партия намерена закрепить идеологию в уставе.
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Глава партии Зеленского заявил о переходе к идеологии «третьего пути»

РБК10:16

Партия «Слуга народа» объявила идеологией украинский центризм

Известия13:17

В «Слуге народа» рассказали об «украинском центризме» в идеологии партии

Газета.Ru11:55

Партия Зеленского объявила «украинский центризм» своей идеологией

РИА Новости11:35

«Украинский центризм» назвали идеологией партии «Слуга народа»

РЕН ТВ18:49

Партия «Слуга народа» собралась закрепить понятие «украинский центризм»

News.ru08:56

«Слуга народа» объявила, что идеологией партии отныне является «украинский центризм»

ТАСС07:41
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Происшествия

В Калининграде мужчина застрелил семейную пару и ранил ребенка

BFM.ru 13:55
Происшествия

Полиция задержала дочь экс-главы разведки США по подозрению в убийстве

Полиция задержала по подозрению в убийстве 27-летнюю Софию Негропонте. Об этом говорится в заявлении полиции Монтгомери (штат Мэриленд).
РБК 18:22
Авто

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Автомобиль Kia Rio стал самым угоняемым автомобилем в России. Об этом сообщила газета «Известия», ссылаясь на данные страховщиков.
Shraibikus News 13 февраля в 05:14
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После концерта в Брянске Ольгу Бузову под руки увели со сцены

Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
РИА Стрела 12:53
Экономика

Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%

В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).
РБК вчера в 01:00
Гаджеты

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Как следует из активно ведущихся на различных интернет-площадках, включая Reddit и форум техподдержки AMD, обсуждений, пользователи видеокарт Radeon начали массово сталкиваться с проблемой черного экрана.
3DNews вчера в 12:43
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Поляк рассказал о борьбе с властями из-за захоронений советских солдат

РИА Новости вчера в 18:26
Общество

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Певец Филипп Киркоров, представивший в День святого Валентина новый клип на песню "Романы", заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, свой клип он сравнил с сериалом "Молодой папа".
РИА Новости вчера в 09:42
Биатлон

Драчев отреагировал на дисквалификации Устюгова и Слепцовой

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что российские спортсмены Евгений Устюгов и Светлана Слепцова были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицированы.
РЕН ТВ 04:40
Политика

СМИ: Власти США могут запретить поставки авиадвигателей в Китай

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность прекращения поставок в Китай авиадвигателей, произведенных американской корпорацией General Electric и французской Safran.
Российская газета 17:57
Футбол

Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч Серии А с «Брешией»

«Ювентус» на странице клуба в «Твиттере» опубликовал заявку на матч 24-го тура итальянской Серии А с «Брешией».
Чемпионат 14:48
Происшествия

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

РБК 19:56
Политика

Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Российская газета 19:35
Космос

Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида

Каждый год порядка 40 астероидов диаметром до сотни метров оказываются на меньшем расстоянии от Земли, чем Луна, цитирует Шустова РИА Новости.
Вечерняя Москва вчера в 19:59
Игры

Remedy работает над новой игрой на движке Control

Помимо сюжетной кампании для шутера Сrossfire и многопользовательской Vanguard, разработчики работают над новой игрой на движке Northlight, использовавшемся в Control.
Cyber.sports.ru 04:12
Здоровье

Кардиолог Конев: приход ранней весны в этом году может быть опасен

В Москву весна может прийти раньше, чем обычно, предупреждают синоптики. Это, как считает врачи, может негативно сказаться на здоровье.
Shraibikus News 01:53
Футбол

Гвардиола намерен продолжить работу в «Ман Сити», несмотря на бан в ЛЧ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намерен продолжить работу с клубом, несмотря на двухлетнюю дисквалификацию в Лиге чемпионов.
Газета.Ru 17:42
Происшествия

Найденные под Смоленском останки принадлежат пропавшему подростку

Российская газета 07:55
Общество

В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1457 человек

Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 54,4 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
РИА Новости вчера в 18:34
Общество

В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Lenta.ru 07:42
Экономика

Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
РИА Новости 03:27
Политика

Ответ жителя ЛНР шокировал ведущих в эфире украинского канала

Мнение жителя города Антрацита, который вышел на связь в эфире одного из украинских телеканалов, о «воссоединении» с Украиной и президенте Зеленском буквально шокировало ведущих.
Rusvesna.su 05:12
Космос

К МКС стартовала ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus

Ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus стартовала в субботу с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане.
Российская газета 18:45
Биатлон

Йоханнес Бё раскритиковал Логинова после его победы на чемпионате мира

Восьмикратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё считает, что россиянин Александр Логинов после победы в спринте на ЧМ-2020 поступил неразумно, отказавшись от общения с прессой в микст-зоне.
РБК 11:18
Футбол

Фанаты «Шинника» атаковали на Кипре болельщиков «Урала» и «Факела»

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Гаджеты

Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально

Astera 13 февраля в 06:58
Политика

Лавров и глава МИД Японии обсудили проблематику мирного договора

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, что надеется обсудить с ним проблематику заключения мирного договора.
РИА Новости 11:42
Происшествия

Во Владивостоке загорелся трамвай

Во Владивостоке вечером субботы, 15 февраля, на маршруте на Борисенко загорелся трамвай, сообщает РИА VladNews со ссылкой на nn_vladivostok.
Владивосток-Новости 19:21
Общество

Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала

Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 09:18
Политика

США выделят Европе на энергобезопасность $1 млрд

Средства выделены на проекты в сфере энергобезопасности в рамках инициативы «трех морей» по развитию регионального диалога.
RuNews24.ru 06:36
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