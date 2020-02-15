Идеологией партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» объявлен украинский центризм, заявил в субботу, 15 февраля, председатель фракции Александр Корниенко. Как отмечает «РИА Новости», партия намерена закрепить идеологию в уставе.

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Экономика Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50% В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).

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Происшествия Во Владивостоке загорелся трамвай Во Владивостоке вечером субботы, 15 февраля, на маршруте на Борисенко загорелся трамвай, сообщает РИА VladNews со ссылкой на nn_vladivostok.