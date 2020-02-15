Политика

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Идеологией партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» объявлен украинский центризм, заявил в субботу, 15 февраля, председатель фракции Александр Корниенко. Как отмечает «РИА Новости», партия намерена закрепить идеологию в уставе.
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«Украинский центризм» назвали идеологией партии «Слуга народа»

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Партия «Слуга народа» собралась закрепить понятие «украинский центризм»

News.ru08:56

В «Слуге народа» рассказали об «украинском центризме» в идеологии партии

Газета.Ru11:55

Партия Зеленского объявила «украинский центризм» своей идеологией

РИА Новости11:35

Глава партии Зеленского заявил о переходе к идеологии «третьего пути»

РБК10:16

Партия «Слуга народа» объявила идеологией украинский центризм

Известия13:17

«Слуга народа» объявила, что идеологией партии отныне является «украинский центризм»

ТАСС07:41
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