Напомним, 21 октября в Канаде стартовали 43-е парламентские выборы. По итогам голосования канадцы выберут партию, которая будет представлять их интересы в палате общин. Лидер победившей партии займет должность премьер-министра Канады.

Партия Трюдо лидирует на парламентских выборах в Канаде

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