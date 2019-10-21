Политика

Газета.RuГазета.RuПартия Трюдо побеждает на выборах в Канаде

Правящая Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо побеждает на выборах, передает ТАСС со ссылкой на предварительные данные избиркома.
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