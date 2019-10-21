Политика
Газета.RuПартия Трюдо побеждает на выборах в Канаде
Правящая Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо побеждает на выборах, передает ТАСС со ссылкой на предварительные данные избиркома.
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Политика
Украинский министр назвал себя дебилом
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
Lenta.ru 07:12
Общество
Электронные ПТС могут спровоцировать рост мошенничеств
«Если раньше после проведения регистрационных действий ПТС передавался в лизинговую компанию и впоследствии хранился у нее в течение всего срока лизинга, и мы могли отследить все внесенные инспектором записи, то после перехода на ЭПТС эта возможность исчезнет», добавляет он.
Коммерсантъ вчера в 22:23
Общество
В России могут освободить детей от платы за вывоз мусора
В общественной организации «Деловая Россия» предложили отменить плату за вывоз мусора для младенцев и снизить тарифы для семей, в которых есть дети, сообщают «Известия».
UfacityNews.ru 07:10
Игры
Darksiders Genesis получила дату релиза и кинематографичный трейлер
THQ Nordic анонсировала дату релиза Darksiders Genesis и представила свежий кинематографичный трейлер игры, посвящённый одному из главных героев - Раздору.
Gmbox.ru 07:22
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 02:49
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома
На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Актуальные Новости 20 октября в 10:16
Авто
Россияне потратили более 44 млрд рублей на люксовые автомобили
Как сообщает «Автостат Инфо», оборот с продаж новых машин люкс-сегмента в РФ за 9 месяцев текущего года составил 44,3 млрд рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 13:35
Шоу-бизнес
Певица из Анапы получила ПМЖ на Украине
Напоминаем, что группа Yuko была участником Нацотбора на Евровидения-2019, и Юрина во время отбора призналась, что хочет получить украинский паспорт.
Анапское Черноморье 07:25
Происшествия
СК и прокуратура начали проверку после отравления рабочих на НПЗ Орска
Следственный комитет и прокуратура Оренбургской области организовали проверку после отравления девяти рабочих в ходе ремонта на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
RT на русском 07:26
Происшествия
Билетеры кинотеатра в «Зимней вишне» в начале пожара были в сауне
Российская газета 08:24
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 06:27
Футбол
«Локомотив» вылетел в Турин на матч с «Ювентусом»
«Локомотив» отправился в Турин на матч с «Ювентусом» в рамках третьего тура группового турнира Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 20 октября в 14:54
Армия и оружие
Помпео заявил о готовности США начать военные действия против Турции
США готовы к военным действиям против Турции в случае необходимости, сказал госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу CNBC.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Армия и оружие
В Минобороны объяснили отмену пуска ракеты в ходе учений «Гром»
В Минобороны России объяснили отмену пуска ракеты с подлодки "Рязань" в ходе учений "Гром", сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:45
Здоровье
Названы причины появления камней в почках
Российские врачи объяснили, из-за чего в почках образуются камни. По словам специалистов, это может происходить из-за избытка кальция.
Волгоградская правда вчера в 19:18
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском вчера в 13:56
Происшествия
Спецназ окружил более 50 Свидетелей Иеговы в Норильске
«От действий правоохранителей пострадали более 50 человек», — отметили Свидетели Иеговы.
Тайга.инфо 04:01
Космос
Маск впервые написал в Twitter через спутниковый интернет Starlink
Илон Маск опубликовал два сообщения в Twitter и сообщил, что сделал это при помощи создаваемой им глобальной интернет-системы Starlink.
РБК 08:47
Политика
Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 21:51
Происшествия
Полковник МВД России на пенсии застрелил любовника жены
Полковник полиции в отставке застрелил бойфренда своей жены в квартире в Москве.
Lenta.ru 08:34
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало альянсу приобрести вместо зимней формы учебники по истории.
РИА Новости вчера в 23:07
Происшествия
СК возбудил дело после убийства двух человек в хостеле в Новой Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на шестерых человек в хостеле в Новой Москве.
ТАСС 06:24
Общество
Число заключенных в России обновило исторический минимум
Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Lenta.ru 08:41
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости 20 октября в 05:43
Происшествия
В Москве мужчина оставил на улице шестимесячную девочку
РИА Новости 08:09
Футбол
«Шахтер» Донецк — «Динамо» Загреб: ставим на «кротов»
Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором 22 октября донецкий «Шахтер» принимает «Динамо» из Загреба.
Все про Спорт ру 20 октября в 18:39