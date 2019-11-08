с чего всё началось

Украинская партия «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, призвала власти Украины выйти из Минских соглашений. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице партии в Facebook.

Футбол Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков Из сборной СССР, которая в 1960-м году стала чемпионом Европы, в живых остался только Виктор Понедельник, которому на данный момент 82 года.

Энергетика Независимые нефтяники выступили против налога на ПНГ Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» выразило недовольство планами Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).

Технологии Android-приложение ai.type собирало данные пользователей Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.

Политика Экс-президент Бразилии Лула да Силва вышел на свободу Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был в апреле прошлого года заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег.

Здоровье Роспотребнадзор проведет бесплатную диагностику диабета Россияне смогут бесплатно провериться на сахарный диабет в рамках акции Роспотребнадзора "Диабет: знаю, контролирую, живу", которая пройдет по всей стране с 14 по 17 ноября.

Транспорт Стартовали продажи билетов на поезда в Крым из Петербурга Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" начала продажу билетов на пассажирские поезда в Крым из Москвы и Петербурга.

Экономика Малый бизнес приблизился к стагнации Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.

Общество Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.

Общество В день падения Берлинской стены советский посол в ГДР ушел в запой В ночь на 9 ноября 1989 года власти Германской Демократической Республики (ГДР) приняли решение разрешить свободный проход через Берлинскую стену.

Армия и оружие Беспилотник и самолет НАТО провели разведку у границ России Разведывательный беспилотный летательный аппарат Соединенных Штатов и военный самолет радиоэлектронной разведки Великобритании замечены у границ России.

Политика Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.

Армия и оружие Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.

Армия и оружие НАБУ изъяло документы Минобороны в рамках проверки закупок вооружения Национальное антикоррупционное бюро Украины изъяло для проверки около 15 томов документов одного из структурных подразделений Министерства обороны страны в рамках проверки закупок в прошлые годы вооружения и военной техники для армии.

Общество Игоря Верника госпитализировали Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

Шоу-бизнес Тарасов: пусть Бузова покажет заявление Футболист Дмитрий Тарасов, бывший муж певицы Ольги Бузовой, прокомментировал информацию о том, что он избивал девушку, когда состоял с ней в браке.

Политика Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы» Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".

Политика «Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому» Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.

Общество Минюст намерен отменить правовые акты РСФСР Министерство юстиции РФ разработало проект постановления правительства о ликвидации более чем 1,2 тысяч правовых актов РСФСР и РФ.

Фигурное катание Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.

Гаджеты Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов из-за появления на рынке новых iPhone.

Политика Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.

Политика Макрон разочаровался в НАТО и констатировал «смерть мозга» альянса Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил своих коллег из других европейских стран о том, что НАТО умирает.

Гаджеты OLED-экран для Xiaomi Mi Note 10 имеет неожиданное происхождение Вскоре после презентации Xiaomi Mi Mix Alpha выяснилось, что первый в индустрии экран, который огибает корпус смартфона, будет поставляться именно компанией Visionox.