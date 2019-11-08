Политика
RT на русскомПартия Вакарчука «Голос» призвала выйти из Минских соглашений
Украинская партия «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, призвала власти Украины выйти из Минских соглашений. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице партии в Facebook.
Читать в источнике
Оценить25
с чего всё началось
"Мы считаем, что единственный эффективный путь для Украины сегодня - это выйти из минских соглашений и заморозить ситуацию до усиления собственных позиций", - говориться в заявлении партии, опубликованном на странице в Facebook.РИА Новости09:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Партия Вакарчука заявила о необходимости выхода Украины из «Минских соглашений»
Московский Комсомолец11:22
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:55, Ашберн
Космос
«Вояджер-2» отправил данные из межзвездного пространства на Землю
Капитал страны 05 ноября в 09:18
Футбол
Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков
Из сборной СССР, которая в 1960-м году стала чемпионом Европы, в живых остался только Виктор Понедельник, которому на данный момент 82 года.
МК-Спорт 04:55
Энергетика
Независимые нефтяники выступили против налога на ПНГ
Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» выразило недовольство планами Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
Коммерсантъ вчера в 03:13
Футбол
Ахмат — Урал 0:0
Metaratings 13:21
Технологии
Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera вчера в 15:07
Происшествия
Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат
Lenta.ru 06:05
Политика
Экс-президент Бразилии Лула да Силва вышел на свободу
Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был в апреле прошлого года заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег.
ТАСС 16:22
Здоровье
Роспотребнадзор проведет бесплатную диагностику диабета
Россияне смогут бесплатно провериться на сахарный диабет в рамках акции Роспотребнадзора "Диабет: знаю, контролирую, живу", которая пройдет по всей стране с 14 по 17 ноября.
Medical Note вчера в 08:21
Транспорт
Стартовали продажи билетов на поезда в Крым из Петербурга
Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" начала продажу билетов на пассажирские поезда в Крым из Москвы и Петербурга.
DP.RU 01:29
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК 06 ноября в 22:04
Общество
Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен
Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
Коммерсантъ 11:32
Общество
В день падения Берлинской стены советский посол в ГДР ушел в запой
В ночь на 9 ноября 1989 года власти Германской Демократической Республики (ГДР) приняли решение разрешить свободный проход через Берлинскую стену.
Комсомольская правда вчера в 17:17
Армия и оружие
Беспилотник и самолет НАТО провели разведку у границ России
Разведывательный беспилотный летательный аппарат Соединенных Штатов и военный самолет радиоэлектронной разведки Великобритании замечены у границ России.
Народные новости 17:45
Политика
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru 13:15
Культура
Полотна Кустодиева и Петрова-Водкина выставят на торгах MacDougall’s
Культуромания 13:19
Наука
Новый штамм ВИЧ выявлен впервые за 20 лет
Комсомольская правда вчера в 00:41
Армия и оружие
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Армия и оружие
НАБУ изъяло документы Минобороны в рамках проверки закупок вооружения
Национальное антикоррупционное бюро Украины изъяло для проверки около 15 томов документов одного из структурных подразделений Министерства обороны страны в рамках проверки закупок в прошлые годы вооружения и военной техники для армии.
RT на русском 17:13
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Шоу-бизнес
Тарасов: пусть Бузова покажет заявление
Футболист Дмитрий Тарасов, бывший муж певицы Ольги Бузовой, прокомментировал информацию о том, что он избивал девушку, когда состоял с ней в браке.
RT на русском 10:49
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости 14:33
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости 11:03
Общество
Минюст намерен отменить правовые акты РСФСР
Министерство юстиции РФ разработало проект постановления правительства о ликвидации более чем 1,2 тысяч правовых актов РСФСР и РФ.
REGNUM 11:07
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru 14:00
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов
Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов из-за появления на рынке новых iPhone.
iReactor 13:16
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 10:59
Политика
Макрон разочаровался в НАТО и констатировал «смерть мозга» альянса
Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил своих коллег из других европейских стран о том, что НАТО умирает.
Журналистская правда 07:48
Гаджеты
OLED-экран для Xiaomi Mi Note 10 имеет неожиданное происхождение
Вскоре после презентации Xiaomi Mi Mix Alpha выяснилось, что первый в индустрии экран, который огибает корпус смартфона, будет поставляться именно компанией Visionox.
iXBT.com 09:22
Экономика
Пакистан решил выплатить России долг советских лет
Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции.
REGNUM 00:47