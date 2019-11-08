Политика
RT на русскомПартия Вакарчука «Голос» призвала выйти из Минских соглашений
Украинская партия «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, призвала власти Украины выйти из Минских соглашений. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице партии в Facebook.
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с чего всё началось
Партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" заявила о том, что Украине необходимо выйти из минских соглашений и заморозить ситуацию для укрепления собственных позиций, об этом сообщается в "Фейсбуке" организации.Life.ru18:29
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Партия Вакарчука заявила о необходимости выхода Украины из «Минских соглашений»
Московский Комсомолец11:22
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