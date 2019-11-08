с чего всё началось

Украинская партия «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, призвала власти Украины выйти из Минских соглашений. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице партии в Facebook.

Космос Илон Маск рассказал об условиях создания колонии на Марсе Глава компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter рассказал о том, что потребуется для формирования колонии на Марсе.

Общество Генпрокуратура подаст новый иск об изъятии имущества у Шестуна Генпрокуратура подготовила новый иск к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и еще 45 ответчикам об обращении имущества в доход государства, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Общество В Грузии начались протесты против фильма о геях В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.

Экономика В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Шоу-бизнес Жена Джигана рассказала о реакции дочек на ее четвертую беременность Сегодня девушка рассказала подписчикам о том, как посвятила своих троих дочек в то, что у них скоро родится брат или сестра — пол будущего ребенка она пока не называет.

Политика Россия может вновь поднять вопрос о переносе Первого комитета ГА ООН Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов в ходе обсуждения программы работы комитета на 2020 год сообщил, что Россия может вновь поднять вопрос о переносе из США работы Первого комитета Генассамблеи ООН.

Общество Игоря Верника госпитализировали Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».