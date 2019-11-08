Политика

RT на русскомRT на русскомПартия Вакарчука «Голос» призвала выйти из Минских соглашений

Украинская партия «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, призвала власти Украины выйти из Минских соглашений. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице партии в Facebook.
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Партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" заявила о том, что Украине необходимо выйти из минских соглашений и заморозить ситуацию для укрепления собственных позиций, об этом сообщается
 в "Фейсбуке" организации.
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