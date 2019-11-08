Политика
RT на русскомПартия Вакарчука «Голос» призвала выйти из Минских соглашений
Украинская партия «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, призвала власти Украины выйти из Минских соглашений. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице партии в Facebook.
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с чего всё началось
Партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" заявила о том, что Украине необходимо выйти из минских соглашений и заморозить ситуацию для укрепления собственных позиций, об этом сообщается в "Фейсбуке" организации.Life.ru18:29
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Партия Вакарчука заявила о необходимости выхода Украины из «Минских соглашений»
Московский Комсомолец11:22
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Получается, у Xbox Project Scarlett будет на несколько дней больше для предпраздничных продаж.
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Депутат Рады Александр Дубинский описал схему, по которой транзитный российский газ, направляемый в Словакию, выкачивается из трубы.
Фигурное катание
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Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Происшествия
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Между подростками произошел конфликт, в результате которого серьезные травмы получила одна девушка.В Екатеринбурге еще 5 ноября произошла конфликтная ситуация между двумя группами подростков.
Общество
В Грузии продолжаются беспорядки из-за показа фильма о геях-танцорах
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Космос
Крымская модель предсказала половину лун Сатурна — и они вращаются не туда
Общество
Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
Политика
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Здоровье
Жителям Подмосковья рассказали, как снизить влияние погоды на сердце
Подмосковные врачи рассказали жителям, как смена погодных условий влияет на работу сердца и как это влияние снизить, передает пресс-служба областного Минздрава.
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Джеймс Дин, погибший в автокатастрофе в 1955 году, вернется на экраны - одну из главных ролей в фильме "В поисках Джека" "сыграет" сгенерированный с помощью компьютерной графики образ актера.
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
Космос
Астрономы РАН предложили выбрать имя для планетной системы HAT-P-3
Астрономы РАН предложили в рамках очередного голосования выбрать имя для недавно открытой планетной системы HAT-P-3.
Общество
Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России
Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.