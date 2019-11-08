с чего всё началось

Украинская партия «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, призвала власти Украины выйти из Минских соглашений. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице партии в Facebook.

Общество Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2» Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.

Экономика В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Фигурное катание Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.

Политика Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.

Происшествия Девушка умерла в больнице после подростковых разборок на Уралмаше Между подростками произошел конфликт, в результате которого серьезные травмы получила одна девушка.В Екатеринбурге еще 5 ноября произошла конфликтная ситуация между двумя группами подростков.

Кино Джеймсу Дину дали роль спустя 60 лет после смерти Джеймс Дин, погибший в автокатастрофе в 1955 году, вернется на экраны - одну из главных ролей в фильме "В поисках Джека" "сыграет" сгенерированный с помощью компьютерной графики образ актера.