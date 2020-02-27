План по «возвращению» Крыма и Донбасса, предусматривающий создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях, представила украинская партия «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук.

Партия Вакарчука представила план по «возвращению» Донбасса и Крыма

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