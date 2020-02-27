Политика
RT на русскомПартия Вакарчука представила план по «возвращению» Донбасса и Крыма
План по «возвращению» Крыма и Донбасса, предусматривающий создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях, представила украинская партия «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук.
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Биатлон
Белорусы стали третьими в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону
Белорусские биатлонисты стали третьими в смешанной эстафете на чемпионате Европы, который проходит в спортивном центре "Раубичи", после дисквалификации норвежцев, сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Хоккей
Артемий Панарин: «Если я стану президентом КХЛ — значит, все совсем плохо в нашем хоккее»
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, какие решения бы принял на посту президента КХЛ.
Шоу-бизнес
Папарацци засняли Дженнифер Лопес без наращенных волос
На днях папарацци засняли звезду без наращенных волос и автозагара. Знаменитость сфотографировали по пути в спортзал.
Экономика
ЦБ РФ сможет через суд на полгода ограничивать банкирам выезд за рубеж
Банк России сможет по решению суда ограничивать выезд за рубеж собственников и топ-менеджеров банков в случае введения в банк временной администрации, отзыва у него лицензии или утверждения советом директоров ЦБ плана по предупреждению банкротства.
Футбол
«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Реалом» в Лиге чемпионов
Если вы на 100% уверены в успехе "Манчестер Сити" - вспомните прошлогоднюю серию 1/8 финала "Реал" - "Аякс", освежите в воспоминаниях три победы "галактикос" в Лиге чемпионов при Зидане и пересмотрите свои взгляды.
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Общество
Россия поставила условие выплаты компенсации Грузии по решению ЕСПЧ
Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии достигло семи
В Италии погибли семь человек из-за коронавируса COVID-19, всего количество зараженных составляет 283.
Футбол
Бенфика – Шахтер Донецк: команды сыграют по веселому сценарию
В матчах национальных чемпионатов оппоненты явно экономили силы, скромно победив явно уступающие им в классе команды («Жил Висенте» и «Десну» соответственно) с одинаковым счетом 1:0. Однако, от грядущей встречи в Лиге Европы мы вправе ждать повторения «веселого» сценария недельной давности.
Шоу-бизнес
Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу во время танца
В четверг в Instagram Бритни Спирс появился видеоролик, на котором запечатлен момент, когда певица время танца ломает ногу.
Политика
На Украине оштрафовали телеканал NEWSONE за «язык вражды»
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал на $4,3 тыс. телеканал NEWSONE за распространение «языка вражды» в эфире.
Экономика
Bank of America предсказал худшие со времен последнего кризиса итоги года
Для мировой экономики 2020 год станет наихудшим со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году, пишет Business Insider со ссылкой на выводы экспертов Bank of America.
Политика
Захарова назвала причину «деградации» отношений в сирийском Идлибе
17 сентября 2018 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Сочи меморандум, направленный на то, чтобы избежать масштабной военной операции в Идлибе.
Здоровье
Германия объявила об эпидемии коронавируса
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан объявил, что страна находится в начале эпидемии заболевания COVID-19, передает газета Tagesspiegel.
Гаджеты
Лучший игровой процессор Intel исчез из продажи
Только в октябре прошлого года Intel представила «лучший игровой процессор» — Core i9-9900KS Special Edition.
Авто
С 1 марта изменят правила получения ПТС в России
Новые правила касаются автомобилей старше 30 лет.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Общество
Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР
Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Армия и оружие
В США признали безвыходное положение из-за гиперзвуковых ракет РФ
21.18, Москва \Tochka Zрения\ Армия США признала, что оказалась в полностью безвыходном положении из-за наличия у России гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия.
Общество
Сбербанк заблокировал карту, на которую приходили деньги на оплату штрафов оппозиционерам
В разговоре с сайтом «Открытые медиа» Милов уточнил, что собирал пожертвования с 20 декабря прошлого года.
Авто
DS представил электрический концепт Aero Sport Lounge
Силовая установка электрокара основана на технологиях, которые применяются на болиде DS Techeetah, выступающем в гонках Formula E. В движение концепт приводит 680-сильный электромотор, который питает батарея ёмкостью 110 кВтч.
Происшествия
Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера
24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера.
Общество
Владимир Путин посетил «Остров мечты»
Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Экономика
Российский рынок обвалился максимально за два года
По итогам торгов 27 февраля российский рынок на фоне опасений из-за распространения коронавируса максимально обвалился за последние два года, свидетельствуют данные Московской биржи.