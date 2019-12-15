Политика
РБКПартия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя. Соответствующее решение в ночь на воскресенье принято на съезде «Яблока» в Москве. Трансляция велась на Youtube-канале партии.
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Музыка
Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России
София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Шоу-бизнес
Колин Ферт расстался с женой после 22 лет брака
Британский актер Колин Ферт (59) после 22 лет брака подал на развод.
Технологии
«Смартфонное» поколение плохо определяет время по часам со стрелками
Социологический опрос показал, что люди в возрасте от 18 до 24 лет затрудняются определять время по часам со стрелками.
Футбол
«Монако» сыграл вничью с «Анже», Головина заменили на 79-й минуте
«Монако» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Анже» (0:0). Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте встречи.
Происшествия
Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
Единоборства
Усман, Холлоуэй и Ян прошли взвешивание перед турниром UFC 245
Основной кард Камару Усман (170 фунтов) — Колби Ковингтон (170 фунтов) Макс Холлоуэй (145) — Александер Волкановски (144,5) Аманда Нуньес (134,5) — Жермейн де Рандами (134,5) Марлон Мораес (135,5) — Жозе Алду (136) Пётр Ян (135,5) — Юрайя Фэйбер (135,5). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 245.
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
Политика
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Российские политики призвали украинский МИД выполнять Минские соглашения и отказаться от фантазий о введении миротворцев ООН в Донбасс.
Происшествия
В Приморье два человека погибли в ДТП с автобусом
Авария с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля произошла на дороге у поселка Дунай в Приморском крае в воскресенье.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в размере 120 тысяч рублей.
Биатлон
Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении
Французский биатлонист Фийон Майе раскритиковал соотечественника Мартена Фуркада после гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцине.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 16 по 22 декабря
На работе у вас появится немного свободного времени – потратьте его на разбор бумаг.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Здоровье
Правила долголетия назвал американский врач
Как сообщает ToDay News Ufa, эти три простых правила долголетия разработал американский доктор Фрэнк Липман.
Политика
Лондонский суд завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на три миллиарда долларов.
Политика
В Польше предупредили о последствиях попыток сделать из России врага
Попытки сделать из России врага могут навредить Польше, заявил глава канцелярии президента этой страны Кшиштоф Щерский в интервью агентству Рейтер.
Общество
Россияне стали покупать более дорогие смартфоны
«Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года»,— сообщил представитель группы «М.Видео—Эльдорадо» Владимир Чайка.
Шоу-бизнес
Максим Галкин посадил на своем участке 15-метровую ёлку
Максим Галкин посадил на собственном участке 15-метровую ёлку. Юморист привлёк для процесса бригаду рабочих, а также спецтехнику.
Общество
На Восточном начинается монтаж стартового стола для «Ангары»
На космодроме Восточный в воскресенье, 15 декабря, начинается монтаж оборудования второго стартового стола, сообщил заместитель гендиректора ЦЭНКИ (Космодромы России) Сергей Костарев.
Интернет
В России выявили опасность подключения к бесплатному Wi-Fi
Бесплатный Wi-Fi может стать источником опасности. Об этом предупреждает компания ESET.
Кино
Мединский опечален сборами голливудских фильмов в России
В ноябре на деловом завтраке в рамках VIII санкт-петербургского международного культурного форума Мединский раскритиковал фонд кино за неэффективную работу по продвижению российских фильмов за рубежом и в малых городах России.
Здоровье
Врачи рассказали, от какой еды образуются камни в почках
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору чая
В честь Всемирного дня чая, который празднуется 15 декабря, на сайте Роспотребнадзора появились рекомендации по выбору данного напитка.
Общество
Врио губернатора Приангарья отправится в пострадавший от паводка Тулун
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в субботу планирует отправиться с рабочей поездкой в пострадавший от паводка Тулун.
Политика
Путин внес в Госдуму проект закона о звании «Город трудовой доблести»
Как говорится в документе, закон призван увековечить подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.