Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя. Соответствующее решение в ночь на воскресенье принято на съезде «Яблока» в Москве. Трансляция велась на Youtube-канале партии.

Футбол «Монако» сыграл вничью с «Анже», Головина заменили на 79-й минуте «Монако» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Анже» (0:0). Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте встречи.

Единоборства Усман, Холлоуэй и Ян прошли взвешивание перед турниром UFC 245 Основной кард Камару Усман (170 фунтов) — Колби Ковингтон (170 фунтов) Макс Холлоуэй (145) — Александер Волкановски (144,5) Аманда Нуньес (134,5) — Жермейн де Рандами (134,5) Марлон Мораес (135,5) — Жозе Алду (136) Пётр Ян (135,5) — Юрайя Фэйбер (135,5). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 245.

Происшествия В Приморье два человека погибли в ДТП с автобусом Авария с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля произошла на дороге у поселка Дунай в Приморском крае в воскресенье.

Биатлон Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении Французский биатлонист Фийон Майе раскритиковал соотечественника Мартена Фуркада после гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцине.

Общество Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.

Здоровье Правила долголетия назвал американский врач Как сообщает ToDay News Ufa, эти три простых правила долголетия разработал американский доктор Фрэнк Липман.

Общество Россияне стали покупать более дорогие смартфоны «Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года»,— сообщил представитель группы «М.Видео—Эльдорадо» Владимир Чайка.

Кино Мединский опечален сборами голливудских фильмов в России В ноябре на деловом завтраке в рамках VIII санкт-петербургского международного культурного форума Мединский раскритиковал фонд кино за неэффективную работу по продвижению российских фильмов за рубежом и в малых городах России.