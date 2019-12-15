Политика

РБКРБКПартия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя. Соответствующее решение в ночь на воскресенье принято на съезде «Яблока» в Москве. Трансляция велась на Youtube-канале партии.
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Николай Игоревич Рыбаков
Российский политик
Российский политик и общественный деятель, заместитель председателя партии «Яблоко», исполнительный директор Экологического правозащитного центра «Беллона» в Санкт-Петербурге, член правления Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси-Интернешнл», главный редактор журнала «Экология и право».
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