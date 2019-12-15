Политика
РБКПартия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя. Соответствующее решение в ночь на воскресенье принято на съезде «Яблока» в Москве. Трансляция велась на Youtube-канале партии.
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 03:54, Ашберн
Гаджеты
Названы 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Американский журнал Time составил топ-10 самых важных и влиятельных гаджетов десятилетия из тысячи продуктов, выпущенных за это время.
Единоборства
Усман нокаутировал Ковингтона на UFC 245
Происшествия
В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой
В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Севастополе затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.
Наука
Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
Происшествия
Нетрезвая компания на Сахалине напала на фельдшеров скорой помощи
Компания нетрезвых молодых людей напала на приехавший на вызов двух сотрудников скорой помощи в Долинске на Сахалине.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России
София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
Здоровье
Центр ядерной медицины с гамма-ножом открыли в Новосибирске
Ранее сообщалось, что в строительство Центра ядерной медицины в Новосибирске вложат больше 1 млрд рублей.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Политика
Польша не хочет конфронтации Запада с Россией
Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Футбол
Экспресс на футбол от 12.12.2019
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на футбол из двух событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.
Политика
В Кремле рассказали о несогласии Путина и Зеленского по ряду вопросов
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов и используют разную терминологию.
Футбол
Что значит приход ВЭБ в ЦСКА. Мнение Зеленова
По оценке РБК, московский клуб оставался должен ВЭБу более 300 миллионов долларов. Теперь задолженность конвертировалась в акции.
Футбол
Сульшер провел срочную встречу с Холандом и позвал его в «МЮ»
Политика
Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг
Властям Японии на переговорах с Москвой следует обозначить позицию, что весь «Курильский архипелаг» «является исконной японской территорией».
Космос
Сжатый свет улучшил свойства гравитационных антенн
Физики подвели итоги использования сжатого состояния света для уменьшения шумов при поиске слияний черных дыр и нейтронных звезд.
Общество
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Единоборства
Теофимо Лопес в титульном поединке нокаутировал Ричарда Комми
В титульном поединке Теофимо Лопес предсказуемо нокаутировал действующего чемпиона Ричарда Комми.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору чая
15 декабря отмечается Международный день чая. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору этого продукта.
Политика
Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области
Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
Политика
Пушков заявил о мрачном сценарии для Европы из-за испытания ракеты США
Российский сенатор Алексей Пушков обозначил главную опасность, которую представляют для Европы испытания Америкой баллистической ракеты средней дальности.
Политика
Партия Бориса Джонсона побеждает на выборах в парламент Британии
Правящая Консервативная партия Великобритании под руководством премьер-министра Бориса Джонсона побеждает на выборах в Палату общин британского парламента, следует из предварительных результатов голосования, которые приводит BBC.
Происшествия
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло 16 человек
Число погибших в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд возросло до 16, говорится в пресс-релизе полиции страны.
Происшествия
Спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин завершил курс реабилитации
Выживший после обрушения дома в Магнитогорске Ваня Фокин, которого спасатели нашли спустя 35 часов на морозе между обломками стены, прошел четвертый курс реабилитации в Челябинской детской областной больнице.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
Армия и оружие
В ДНР готовы предложить новые участки для разведения сил в Донбассе
В самопровозглашённой Донецкой народной республике готовы предложить Минской контактной группе новые участки для разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
Политика
Британский суд закончил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией в размере трех миллиардов долларов и набежавших процентах.
Происшествия
Дрифт возле новогодней елки обошелся приморцу в 700 тысяч рублей
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Политика
Нацист Дроздов потребовал уничтожить «как вид» русскоязычных детей на Украине
Русскоязычное население Украины должно быть уничтожено в стране как вид. Об этом заявил украинский телеведущий, львовский нацист Дроздов.
Происшествия