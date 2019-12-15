Политика
РБКПартия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя. Соответствующее решение в ночь на воскресенье принято на съезде «Яблока» в Москве. Трансляция велась на Youtube-канале партии.
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Армия и оружие
В США сообщили об испытании направленной против российской ПВО ракеты
Политика
Песков назвал Россию «островком стабильности»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на фоне происходящих в мире глобальных сдвигов Россия «остаётся островком стабильности».
Общество
Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе
Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.
Политика
В Кремле не увидели «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "судьбоносный прорыв" по результатам состоявшегося в понедельник саммита в Париже не был достигнут.
Политика
Час пробил: теперь в мировой торговле можно делать все что угодно
В середине декабря на пенсию ушли два из трех оставшихся арбитров Апелляционного суда ВТО, и теперь этот важнейший орган не в состоянии принимать никаких решений.
Происшествия
В Непале 13 человек погибли при падении автобуса в пропасть
В Непале в районе Синдхупалчок по меньшей мере 13 человек погибли в результате падения автобуса с паломниками в пропасть.
Политика
ДНР предложила Киеву новые участки для разведения сил
В начале декабря Украина заявила о завершении отвода сил вблизи села Петровское.
Политика
В Совфеде оценили заявление японских коммунистов по Курилам
Происшествия
Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП
Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
Футбол
«Барса» подаст жалобу по поводу ВАР в матче с «Сосьедадом»
«Барселона» осталась недовольна некоторыми судейскими решениями в матче Ла Лиги против «Реал Сосьедада» (2:2). Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу направит официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) по поводу использования ВАР.
Общество
Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев
В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Политика
Джабаров оценил заявление Польши о нежелании делать Россию врагом
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT удивился словам главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки сделать из России врага могут навредить Варшаве.
Здоровье
Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца
Главный врач медицинской клиники в больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
Общество
В Курской области сохранится теплая погода
Синоптики сообщают, что в европейской части страны температура воздуха превысит обычную для этого времени года на 5-8 градусов.
Киберспорт
Team Empire представила новый состав по Dota 2
Российская киберспортивная организация Team Empire собрала новый состав по Dota 2. Команда получила название Team Empire Hope.
Кино
Ведущий американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2019 года
На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.
Происшествия
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на Филиппинах, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Происшествия
В Приморье два человека погибли в ДТП с автобусом
Как сообщает пресс-служба УМВД региона, в результате погибли два человека и один получил травмы.
Политика
Нацист Дроздов потребовал уничтожить «как вид» русскоязычных детей на Украине
Русскоязычное население Украины должно быть уничтожено в стране как вид. Об этом заявил украинский телеведущий, львовский нацист Дроздов.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим
Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Музыка
Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения
Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
Общество
Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии
Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
Музыка
Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню
Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
Политика
Путину показали «КамАЗ» будущего
Президенту России Владимиру Путину показали новейшие разработки компании «КамАЗ».
Политика
Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе
Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.
Армия и оружие
Конвертоплан V-280 начали испытывать в беспилотном режиме
Испытания V-280 в полностью автономном режиме разработчики планируют начать в течение ближайших двух месяцев.
Происшествия
Нетрезвая компания на Сахалине напала на фельдшеров скорой помощи
Компания нетрезвых молодых людей напала на приехавший на вызов двух сотрудников скорой помощи в Долинске на Сахалине.