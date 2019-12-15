Политика

РБКРБКПартия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя. Соответствующее решение в ночь на воскресенье принято на съезде «Яблока» в Москве. Трансляция велась на Youtube-канале партии.
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Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 декабря

Интерфакс00:41

Новый председатель «Яблока» сделает партию модной

REGNUMвчера в 20:54

Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя «Яблока»

РИА Новостивчера в 18:45

Назван новый председатель «Яблока»

Lenta.ruвчера в 18:10

Николай Рыбаков возглавил «Яблоко»

ТАССвчера в 17:25

Председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

Яблоковчера в 17:47

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков

Эхо Москвы01:30
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Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин

Газета.Ru вчера в 14:09
Происшествия

Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе

Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.
Известия 02:15
Политика

Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг

REGNUM вчера в 23:56
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Общество

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК вчера в 02:01
Общество

На космодроме Восточный начался монтаж стартового стола для «Ангары»

Монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету «Ангара» на космодроме Восточный стартовал в воскресенье, 15 декабря.
РБК вчера в 22:19
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Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
РЕН ТВ 13 декабря в 16:53
Происшествия

В Подмосковье четыре человека пострадали при пожаре в пятиэтажке

РИА Новости 00:35
Общество

В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в российской столице до понедельника из-за снега, а в Московской области до вторника из-за ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
РИА Новости 01:08
Авто

В сети опубликовали новые изображения обновленного Volkswagen Teramont

Следует упомянуть, что 3-рядный Volkswagen Teramont показали в 2016-м в Лос-Анджелесе.
CarsWeek.ru 01:13
Биатлон

Фийон Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе остался недоволен действиями соотечественника, Мартена Фуркада, активный прессинг которого спровоцировал обоюдное падение во время гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия.
Чемпионат вчера в 10:34
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Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

Вести.Ru 12 декабря в 17:59
Политика

Глава ПЦУ объявил о ликвидации Киевского патриархата

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь перестанут существовать.
Газета.Ru вчера в 06:34
Культура

Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала

Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия».
Lenta.ru вчера в 16:59
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

Российская газета вчера в 14:45
Происшествия

Потасовка фанатов с пожарными на концерте Макса Коржа попала на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал видео потасовки на концерте Макса Коржа в Перми.
РИА Новости 02:06
Политика

Зеленский обозначил сроки заключения контракта на транзит газа

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в том, что контракт по транзиту газа из РФ будет заключен до конца 2019 года.
Народные новости 13 декабря в 07:41
Общество

В Кремле прокомментировали данные об убыли населения России

12 декабря Росстат сообщил, что естественная убыль населения России в январе-октябре 2019 года составила 259,6 тыс. человек, а по итогам текущего года показатель может стать максимальным за 11 лет.
Rambler News Service 13 декабря в 06:46
Происшествия

У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,6

ТАСС 01:32
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Ротару поделилась эмоциями после концерта в Москве

Советская и украинская певица София Ротару поделилась с журналистами впечатлениями после концерта в Москве.
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Эксперты Роспотребнадзора порекомендовали россиянам не злоупотреблять на Новый год салатами с майонезом, а отдать предпочтение легким закускам и нежирным блюдам.
ФАН 01:16
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС вчера в 12:21
Происшествия

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

По делу банды Аслана Гагиева задержали экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
РИА Новости вчера в 16:31
Политика

Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина

Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Алтапресс вчера в 07:39
Футбол

Озил обвинил мусульман в замалчивании преследований уйгуров в Китае

Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил на своей странице в «Твиттере» выступил с критикой мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае.
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Авто

Новый седан Kia Optima появился у дилеров

Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.
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Происшествия

Не менее 14 человек погибли в ДТП с автобусом в центральном Непале

Минимум 14 человек погибли при аварии с автобусом в центральной части Непала, сообщает агентство Xinhua в воскресенье, 15 декабря.
Известия 01:30
Происшествия

Число погибших от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 16

Извержение вулкана на Уайт-Айленде произошло 9 декабря, когда на острове находились, предположительно, 47 человек, включая туристов из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США.
RT на русском 00:13
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Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона пока формально не выступала с новыми инициативами о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс.
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Николай Игоревич Рыбаков
Российский политик
Российский политик и общественный деятель, заместитель председателя партии «Яблоко», исполнительный директор Экологического правозащитного центра «Беллона» в Санкт-Петербурге, член правления Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси-Интернешнл», главный редактор журнала «Экология и право».
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