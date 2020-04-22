Верховная рада Украины в ближайшее время может назначить бывшего президента Грузии и бывшего главу Одесской областной администрации Михаила Саакашвили на должность вице-премьера по вопросам реформ, сообщают украинские СМИ.

Гаджеты США могут ввести новые санкции, которые Huawei не страшны В Сети появились слухи о том, что чиновники США рассматривают возможность введения новых санкций в отношении Huawei, которые будут выражаться в запрете на сотрудничество с китайским техногигантом всем компаниям, использующим в той или иной степени американские технологии.

Общество В Свердловской области могут ввести пропускной режим Власти Свердловской области рассчитывают возможность введения пропускной системы на майских праздниках для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи. 21

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Общество Систему выдачи пропусков внедрят в 21 регионе РФ Москва, 22 апреля 2020, 20:27 — REGNUM В 21 российском регионе планируется внедрить платформу для выдачи пропусков в рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции. 1K

Общество Иностранцы до 15 июня смогут работать в Москве без патента "Иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации и не имеющие разрешение на работу или патента, вне зависимости от цели въезда в период с 15 марта 2020 г. по 15 июня 2020 г. могут осуществлять трудовую деятельность без получения разрешений на работу или патентов", - сказали в пресс-службе. 2

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Политика ВЦИОМ нашел россиян готовыми одобрить конституционные поправки Аналитики ВЦИОМ полагают, что, если бы голосование по поправкам к Конституции состоялось 22 апреля, явка составила бы 52-54% имеющих право голоса жителей России. 321

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Гаджеты Qualcomm Snapdragon 865+ не будет представлен в этом году Директор по маркетингу Meizu Ван Чжигянг (Wan Zhigiang) в китайской соцсети Weibo категорично заявил, что в 2020 году Snapdragon 865+ представлен не будет.