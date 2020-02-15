Глава «Слуги народа» Александр Корниенко объявил о переходе партии к идеологии «третьего пути» — «украинского центризма». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Партия Зеленского объявила о переходе к идеологии «третьего пути»

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