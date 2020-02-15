Политика
Lenta.ruПартия Зеленского объявила о переходе к идеологии «третьего пути»
Глава «Слуги народа» Александр Корниенко объявил о переходе партии к идеологии «третьего пути» — «украинского центризма». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
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Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
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Калининградский стрелок умер в больнице
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Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
Политика
Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
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Биатлониста Евгения Устюгова лишили «золота» ОИ-2014
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Правительство РФ разрешило зачислять маткапитал на эскроу-счета
Правительство России изменило порядок направления средств материнского капитала, об этом 15 февраля сообщается на официальном сайте органа исполнительной власти.
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«Ливерпуль» ведёт переговоры по Вернеру
«Ливерпуль» ведёт активные переговоры по поводу трансфера нападающего «РБ Лейпцига» Тимо Вернера.
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В Приморском крае рейсовый автобус сбил амурского тигра. Об этом ТАСС сообщил директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
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Армия и оружие
В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК
Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали подробности конфликта военных США с сирийцами
По словам представителя Минобороны, военные США "продемонстрировали пренебрежительное отношение к местному населению".
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Дочь бывшего директора разведки США арестовали за убийство
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Киркоров назвал сплетнями «скандал» с Ди Каприо на «Оскаре»
Народный артист РФ Филипп Киркоров заявил, что сообщение о «скандале» с актёром Леонардо Ди Каприо якобы из-за отказа сделать совместное селфи не соответствует действительности.
Общество
В России инвалидам третьей группы предоставят бесплатную парковку
Определен порядок предоставления мест для бесплатной парковки инвалидам III группы, он вступит в силу 1 июля 2020 года, сообщается на сайте кабмина РФ.
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Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
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Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами
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Хет-трик Сошникова не спас «Салават Юлаев» от поражения в матче со СКА
Соперником подопечных Николая Цулыгина стал питерский СКА, а двумя матчами ранее уфимцы проиграли московскому «Спартаку» (2:5). Сошников против СКА.
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Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально
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Непряева и Йохауг пробегут гонку преследования в рамках «Ски Тура»
В шведском Эстерсунде продолжается лыжная многодневка «Ски Тур», которая проходит в рамках Кубка мира.