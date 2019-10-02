Политика
Деловое.ТВПартия Зеленского опровергла подписание «формулы Штайнмайера»
Партия "Слуга народа" опровергла информацию о подписании "формулы Штайнмайера". Глава комитета Верховной рады по вопросам внештатной политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко пояснил на своей странице в Facebook, что Киев только согласился с внесенными формулировками.
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Наука
Ученые выяснили, кто живет дольше: вегетарианцы или мясоеды
Московский Комсомолец вчера в 23:03
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
Вечером 5 мая выполнявший рейс SU 1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот", экипаж которого возглавлял Евдокимов, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся.
Интерфакс 10:30
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:52
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 30 сентября в 06:50
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий в 2020 году
Среднегодовое увеличение размера пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года составит в среднем 1 тыс. рублей.
ТАСС 30 сентября в 09:58
Шоу-бизнес
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41
Армия и оружие
Танк Leopard 2 не смог преодолеть преграду на учениях в Швеции
На кадрах видно, как состоящий на вооружении скандинавской страны танк Leopard 2 не может преодолеть холм.
Дни24 вчера в 06:12
Шоу-бизнес
Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»
Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма вчера в 07:50
Космос
NASA опубликовало записанные на Марсе загадочные звуки
Загадочные звуки, который записал посадочный модуль InSight опубликовало NASA.
Портал Поиск 10:36
Политика
В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия
Лидеры самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:52
Политика
Путин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом
Уверяю вас, там нет ничего, что компрометировало президента Трампа.
РИА Новости 08:53
Здоровье
В Балашихинском роддоме на свет появился ребенок-богатырь
Discover24 вчера в 03:25
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла канадцев на Кубке мира
Второй матч сборной России по волейболу на Кубке мира в Японии получился не в пример труднее первого.
Телеканал Санкт-Петербург 09:13
Здоровье
Врачи из онкоцентра Блохина заявили о существовании графика увольнений
Заместитель директора Института детской онкологии Михаил Рыков подтвердил РБК, что Варфоломеева заставляла врачей писать заявления об увольнении.
РБК 10:28
Здоровье
Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами
Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления.
Российская газета 02:18
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Общество
Forbes назвал имя богатейшего человека в США
ФАН вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Космос
Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой
В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).
МИР 24 30 сентября в 09:00
Происшествия
Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами
Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
Авто
В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года
Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.
Тарантас Ньюс вчера в 08:35
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Политика
Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам
Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ о том, что чиновники аппарата правительства региона будут ежемесячно получать премии в размере двух должностных окладов за успешную работу.
РИА Новости 03:41
Экономика
Венесуэла расплатилась с Россией по долгу в рублях
Венесуэла провела платеж по долгу перед Москвой. При этом Минфин, который сообщил об этом, не уточнил точную сумму платежа.
Московский Комсомолец вчера в 12:09
Происшествия
В Екатеринбурге в автобусе подрались пассажирка и кондуктор
Вестник вчера в 21:15
Армия и оружие
Две линии электропередач в ЛНР повреждены обстрелом со стороны ВСУ
Каратели открыли огонь в 13:45. Обстрелом были повреждены две линии электропередачи в Славяносербском районе.
Новостной фронт 09:16
Политика
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 09:06