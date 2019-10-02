Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВПартия Зеленского опровергла подписание «формулы Штайнмайера»

Партия "Слуга народа" опровергла информацию о подписании "формулы Штайнмайера". Глава комитета Верховной рады по вопросам внештатной политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко пояснил на своей странице в Facebook, что Киев только согласился с внесенными формулировками.
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В партии Зеленского опровергли подписание «формулы Штайнмайера»

Газета.Ru09:13

В партии Зеленского опровергли сообщения о подписании «формулы Штайнмайера»

Известия05:15

Депутат Рады: Украина только согласовала, но не подписала «формулу Штайнмайера»

Коммерсантъ05:28

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URA.Ru06:51

В партии Зеленского опровергли подписание «формулы Штайнмайера»

Московский Комсомолец04:46

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ТАСС04:24

В «Слуге народа» опровергли подписание «формулы Штайнмайера»

Lenta.ru04:01
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В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).
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Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами

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