Политика

КоммерсантъКоммерсантъМихаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

О предложении, которое господин Зеленский сделал Михаилу Саакашвили изначально со ссылкой на источники в партии «Слуга народа», сообщило издание «Новое время». По его данным, президент предложил политику стать вице-премьером Украины по реформам.
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