Политика
КоммерсантъМихаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
О предложении, которое господин Зеленский сделал Михаилу Саакашвили изначально со ссылкой на источники в партии «Слуга народа», сообщило издание «Новое время». По его данным, президент предложил политику стать вице-премьером Украины по реформам.
Читать в источнике
Оценить779
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7159 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
Шоу-бизнес
Госпитализированная Бабкина может говорить и уже звонила сыну
WomanHit.ru 11:23
Экономика
Из-за кризиса блогеры начали терять доходы от рекламы
Из-за кризиса блогеры начали терять доходы от рекламы.
Авторадио 12:54
Здоровье
Начальник госпиталя в Бергамо оценил работу российских специалистов
Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти высоко оценил работу российских военных медицинских специалистов, которым сейчас отдают самых сложных пациентов.
Известия вчера в 22:46
Общество
Чиновники и жители Чечни последовали призыву Кадырова побриться наголо
РИА Новости 08:50
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
Общество
Врач назвал главный способ передачи коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости 11:52
Общество
Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники
Ограничительные меры в России для профилактики распространения коронавируса COVID-19 следует продлить на майские праздники, сообщил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Коммерсантъ 07:29
Общество
Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена
По данным издания, оперативники центрального аппарата спецслужбы приехали в загородный дом политика утром 22 апреля и тут же увезли его в Москву.
Lenta.ru 12:35
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
Энергетика
Нефть WTI поднялась в цене на 25%
Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
REGNUM 10:48
Политика
В Кремле ожидают пика пандемии COVID-19 в середине мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пик пандемии коронавируса в стране ожидается в середине мая.
Газета.Ru 12:12
Общество
В Севастополе появились очереди под банками ради выплат на детей
Как сообщили в волонтёрском штабе Севастополя, вчера сразу несколько человек жаловались на образовавшиеся в связи с необходимостью получить реквизиты очереди в банки.
ForPost 11:00
Политика
Зеленский пообещал закончить конфликт в Донбассе за срок президентства
RT на русском 11:16
Происшествия
В Оренбуржье мать заподозрили в жестоком избиении младенца
Российская газета 06:26
Авто
Выбраны российские автозаводы, которым готово помочь государство
Выбранные заводы могут рассчитывать на госпомощь.
Motor вчера в 05:17
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Общество
Малышева посчитала Москву готовой к отмене карантина
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева посчитала, что Москва готова к отмене карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:25
Общество
В России резко вырос спрос на пищевую соль
В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
Ведомости вчера в 22:18
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ вчера в 05:05
Происшествия
Организатор подпольной вечеринки в Екатеринбурге попал под суд
В Екатеринбурге возбуждено административное дело в отношении организатора подпольной вечеринки в разгар эпидемии коронавируса Станислава Словиковского.
URA.Ru 12:33
Политика
Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции
Новый Век вчера в 05:50
Здоровье
Мишустин призвал из-за коронавируса не забывать о других больных
Российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал на фоне эпидемии коронавирусной инфекции не забывать об оказании медицинской помощи больным с другими заболеваниями.
RT на русском 11:45
Общество
Собянин прогнозирует заполнение коечного фонда через 3–4 недели
При существующих темпах распространения коронавируса коечный фонд в 80 тыс. будет заполнен через три-четыре недели, сообщил мэр Москвы, зампред координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:04
Культура
Съемки второго сезона «Призраков дома на холме» успели закончить до начала карантина
Культуромания 07:12
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева начала новый курс лечения
Кудрявцева призналась, что уже прошла огромное количество обследований, сдавала много анализов и консультировалась у лучших специалистов в самых разных сферах медицины, но источник головных болей Леры до сих пор не определили.
Вестник 10:10
Общество
Мантуров раскритиковал регионы, не объявившие закупку средств защиты
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров раскритиковал власти Амурской области, республик Алтай и Тыва, которые не подают заявки на поставки средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости 08:06
Кино
В онлайн-кинотеатрах состоится премьерный показ фильма «Спутник»
В новом фильме, помимо Оксаны Акиньшиной, играют Фёдор Бондарчук и Пётр Фёдоров. Действие фильма происходит в советское время, в 1983 году.
Ревизор.ру 08:21
Политика
Украина заблокировала в ООН попытку России ослабить санкции
Украина заблокировала в ООН резолюцию России об ослаблении санкций в связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 12:07