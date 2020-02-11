Политика
REGNUMПартия Зеленского заметила гибель украинской промышленности
На Украине падает промышленное производство, что свидетельствует о гибели украинской промышленности, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский в эфире телеканала 112.
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Депутат от партии Зеленского рассказал о гибели украинской промышленности
Московский Комсомолецвчера в 20:59
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