Политика

REGNUMREGNUMПартия Зеленского заметила гибель украинской промышленности

На Украине падает промышленное производство, что свидетельствует о гибели украинской промышленности, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский в эфире телеканала 112.
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Депутат Рады от «Слуги народа» заявил о гибели украинской промышленности

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В партии Зеленского заявили о гибели украинской промышленности

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REGNUMвчера в 20:54

Депутат от партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности

РИА Новостивчера в 20:15
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