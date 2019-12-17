Происшествия

REGNUMREGNUMПартию наркотиков стоимостью 6 млрд рублей задержали во «Внуково»

Крупную партию синтетического наркотика метадона задержали сотрудники таможни в московском аэропорту «Внуково». Стоимость партии могла бы составить до 6 млрд рублей, сообщает 17 декабря пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
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с чего всё началось
Сотрудники российской таможни в начале декабря задержали в московском аэропорту «Внуково» крупную партию наркотического вещества метадон, говорится
 на сайте Федеральной таможенной службы России (ФТС).
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