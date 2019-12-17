с чего всё началось

Крупную партию синтетического наркотика метадона задержали сотрудники таможни в московском аэропорту «Внуково». Стоимость партии могла бы составить до 6 млрд рублей, сообщает 17 декабря пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Происшествия В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.

Хоккей Зайцев подал документы на канадское гражданство Российский хоккеист «Оттавы» Никита Зайцев решил подать документы на канадское гражданство. Об этом информирует Telegram-канал Mash.

Энергетика «ЛУКОЙЛ» спрогнозировал рост спроса на нефть до 2035 года Будущая динамика спроса на нефть будет сильно зависеть от климатической политики, проводимой ведущими экономиками, следует из презентации "ЛУКОЙЛа" "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года", которую представил вице-президент компании Леонид Федун.

Политика Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.

Космос Миллиард лет назад центр нашей Галактики взорвался тысячами сверхновых Рассмотрев плотные области в центре Млечного Пути, ученые выяснили, что 80 процентов его звезд образовались за первую половину его существования — в период от восьми до 13,5 миллиарда лет назад.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк показала фото из церкви Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, за состоянием которой пристально следят поклонники и пресса, опубликовала новое фото.

Политика В Киеве раскрыли объем переплаты за поступающий по реверсу газ Украина с 2015 года переплатила за газ, поступающий в страну по так называемым реверсным схемам из стран Европы, около 1,5 млрд долларов, заявил депутат Верховной рады Андрей Деркач.

Наука Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.

Политика На Украине анонсировали новые санкции против России Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.

Авто Opel возобновила продажи в России Грузовые фургоны Opel Vivaro поступят в продажу в начале 2020 года.

Шоу-бизнес Похудевшая Лолита в красном мини-платье шокировала поклонников На фото постройневшая Лолита предстала в красном платье-мини от Balmain, в котором она выступит на шоу «Главный новогодний концерт» в Crocus City Hall в Москве.