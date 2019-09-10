19 сентября матч первого тура группового раунда Лиги Европы между «Партизаном» и голландским АЗ пройдет без зрителей. Однако на игре смогут присутствовать воспитанники ДЮФШ до 14 лет.

«Партизан» проведет первый домашний матч Лиги Европы без зрителей

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