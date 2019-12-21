Кино

Lenta.ruLenta.ruПартнер Асмус по эротической сцене рассказал о трудностях работы

Партнер Кристины Асмус по эротической сцене в фильме «Текст» Иван Янковский рассказал о трудностях актерской работы. Его слова передает издание «Подъём». По его словам, участие в съемках эротической сцены стало для него тяжелым опытом.
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Партнер Асмус по эротической сцене рассказал о трудностях работы

Lenta.ru11:11

Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус решилась на откровенную сцену

Телеканал 360°09:05

«Без них нельзя»: звезда «Полицейского с Рублевки» высказалась о постельных сценах в кино

Киноафиша России17 декабря в 16:09

Режиссер скандального фильма с Асмус: Она знала, на что идет

РЕН ТВ07:32

«Кристина с самого начала знала, на что идет»: всплыли неожиданные факты об Асмус и Харламове

Комсомольская правда06:15

Режиссёр раскрыл детали постельной сцены с участием Асмус

News.ru05:57

Режиссёр фильма «Текст» — о постельной сцене с Асмус: Всем было некомфортно

Life.ru08:14
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Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 08:12
Политика

На Украине назвали протокол по газу с Россией поражением США

Россия и Украина, подписавшие газовый протокол, вышли победителями в этой ситуации, а США не смогли добиться желаемого результата.
Lenta.ru 10:42
Кино

Умерла сыгравшая девушку Бонда французская актриса

Актриса Клодин Оже, ставшая первой француженкой, сыгравшей девушку Бонда, умерла в Париже в возрасте 78 лет, сообщает Le Figaro и Le Monde.
РБК вчера в 04:11
Происшествия

Умер второй раненый при стрельбе у здания ФСБ на Лубянке

Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 10:30
Экономика

Украина согласилась с повышением тарифа на транзит российского газа

Украина признает необходимость повышения тарифа на транзит российского газа в европейские страны, заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в субботу, 21 декабря.
Вечерняя Москва 07:50
Армия и оружие

Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет

Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет. Он был принят на вооружение Красной Армии 19 декабря 1939 года.
Областная газета 19 декабря в 03:47
Политика

Участники проекта «Северный поток-2» запросят разъяснения по санкциям

Санкции в отношении газовой магистрали "Северный поток-2" в субботу обсудят Минфин США и европейские партнеры проекта.
Российская газета 09:04
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском вчера в 03:21
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Общество

В Роскачестве оценили российские игристые вина

Газета.Ru вчера в 02:45
Единоборства

Боксер Кудряшов победил Пейсара в Красноярске

Российская газета 11:05
Космос

Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
Российская газета 00:00
Политика

Лавров рассказал о письме Трампа с пожеланиями о продолжении диалога

Президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.
Российская газета 09:27
Шоу-бизнес

Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем

Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Актуальные Новости вчера в 00:21
Гаджеты

Появились первые изображения iPhone SE 2

В сети появились изображения новинки в линейке «яблочных» смартфонов – iPhone SE 2. Предполагается, что гаджет будет представлен в первой половине следующего года.
МедиаПоток вчера в 03:57
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost вчера в 00:00
Энергетика

Газовые соглашения Россия-Украина. Предварительный результат компромисса

«Газпром» и «Нефтегаз Украины» согласовали новое транзитное соглашение и определились, что подпишут его до 25 декабря.
Украина.ру 11:18
Гаджеты

Apple представила компьютер по цене однокомнатной квартиры

News.ru 19 декабря в 07:48
Армия и оружие

Эффективность С-400 в Турции вызвала негодование США

В ходе учебного боя С-400 удалось зафиксировать все цели. Это вызвало волну возмущения в Америке.
RuNews24.ru 00:36
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии

Lenta.ru вчера в 20:33
Наука

Метаповерхность отразила свет невзаимно

Китайские физики создали метаповерхность, которая отражает свет под разными углами в зависимости от того, с какой стороны приходит падающий луч.
N+1 05:31
Общество

В раздевалках спортклуба Порошенко нашли систему слежки

В учреждении, которое украинские СМИ связывают с бывшим президентом Украины предпринимателем Петром Порошенко, были обнаружены видеокамеры, спрятанные в вентиляцию раздевалок.
Lenta.ru 10:04
Происшествия

Союз журналистов и СПЧ встали на защиту избитой ФСБ журналистки

Постоянная комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов считает недопустимым применение силы по отношению к журналистам, равно как и нецензурную брань в их отношении.
News.ru 10:51
Политика

Главред Global Times: Китай и Россия должны поддерживать друг друга на фоне трений с США

По словам главреда, президент РФ "хорошо понимает, что китайско-американским отношениям не хватает взаимного уважения".
ТАСС 07:59
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

21 декабря СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.
RT на русском 11:00
Футбол

Карло Анчелотти возглавил «Эвертон»

Португалец Марку Силва был отправлен в отставку с поста главного тренера "Эвертона" 5 декабря, а 10-го Анчелотти был уволен из итальянского "Наполи".
РИА Новости 06:49
Фигурное катание

Загитова исполнила поддержку из парного катания

Олимпийская чемпионка Алина Загитова исполнила поддержку в паре с чешским фигуристом Ондреем Хотареком, который выступает в парном катании за Италию.
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Музыка

Зрители назвали провалом номер ученицы Шнурова на «Голосе»

Подопечная Сергея Шнурова на шоу «Голос» Рагда Ханиева разочаровала поклонников выступлением, для которого она выбрала песню «Выхода нет» группы «Сплин».
Культуромания 08:13
Единоборства

Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на бой российского тяжеловеса Александра Емельяненко. Свое видеообращение он опубликовал в Instagram.
Lenta.ru 11:37
Биатлон

Мякяряйнен показала лучший лыжный ход в пасьюте на этапе Кубка мира в Анси, Миронова проиграла 36 секунд

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен показала лучший лыжный ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси.
Матч ТВ 10:08
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Кристина Асмус
Актриса
российская актриса театра и кино. Наиболее известна по роли Варвары Черноус в сериале «Интерны».
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Клим Шипенко
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Российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр. Лауреат премии «Золотой орёл» и номинант на премию «Ника» за лучший игровой фильм.
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