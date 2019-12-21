Кино
Lenta.ruПартнер Асмус по эротической сцене рассказал о трудностях работы
Партнер Кристины Асмус по эротической сцене в фильме «Текст» Иван Янковский рассказал о трудностях актерской работы. Его слова передает издание «Подъём». По его словам, участие в съемках эротической сцены стало для него тяжелым опытом.
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«Без них нельзя»: звезда «Полицейского с Рублевки» высказалась о постельных сценах в кино
Киноафиша России17 декабря в 16:09
«Кристина с самого начала знала, на что идет»: всплыли неожиданные факты об Асмус и Харламове
Комсомольская правда06:15
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Политика
На Украине назвали протокол по газу с Россией поражением США
Россия и Украина, подписавшие газовый протокол, вышли победителями в этой ситуации, а США не смогли добиться желаемого результата.
Кино
Умерла сыгравшая девушку Бонда французская актриса
Актриса Клодин Оже, ставшая первой француженкой, сыгравшей девушку Бонда, умерла в Париже в возрасте 78 лет, сообщает Le Figaro и Le Monde.
Происшествия
Умер второй раненый при стрельбе у здания ФСБ на Лубянке
Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Экономика
Украина согласилась с повышением тарифа на транзит российского газа
Украина признает необходимость повышения тарифа на транзит российского газа в европейские страны, заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в субботу, 21 декабря.
Армия и оружие
Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет
Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет. Он был принят на вооружение Красной Армии 19 декабря 1939 года.
Политика
Участники проекта «Северный поток-2» запросят разъяснения по санкциям
Санкции в отношении газовой магистрали "Северный поток-2" в субботу обсудят Минфин США и европейские партнеры проекта.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Единоборства
Боксер Кудряшов победил Пейсара в Красноярске
Космос
Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner
Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
Политика
Лавров рассказал о письме Трампа с пожеланиями о продолжении диалога
Президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем
Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Гаджеты
Появились первые изображения iPhone SE 2
В сети появились изображения новинки в линейке «яблочных» смартфонов – iPhone SE 2. Предполагается, что гаджет будет представлен в первой половине следующего года.
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Энергетика
Газовые соглашения Россия-Украина. Предварительный результат компромисса
«Газпром» и «Нефтегаз Украины» согласовали новое транзитное соглашение и определились, что подпишут его до 25 декабря.
Гаджеты
Apple представила компьютер по цене однокомнатной квартиры
Армия и оружие
Эффективность С-400 в Турции вызвала негодование США
В ходе учебного боя С-400 удалось зафиксировать все цели. Это вызвало волну возмущения в Америке.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии
Наука
Метаповерхность отразила свет невзаимно
Китайские физики создали метаповерхность, которая отражает свет под разными углами в зависимости от того, с какой стороны приходит падающий луч.
Общество
В раздевалках спортклуба Порошенко нашли систему слежки
В учреждении, которое украинские СМИ связывают с бывшим президентом Украины предпринимателем Петром Порошенко, были обнаружены видеокамеры, спрятанные в вентиляцию раздевалок.
Происшествия
Союз журналистов и СПЧ встали на защиту избитой ФСБ журналистки
Постоянная комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов считает недопустимым применение силы по отношению к журналистам, равно как и нецензурную брань в их отношении.
Политика
Главред Global Times: Китай и Россия должны поддерживать друг друга на фоне трений с США
По словам главреда, президент РФ "хорошо понимает, что китайско-американским отношениям не хватает взаимного уважения".
Спорт
WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных
21 декабря СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.
Футбол
Карло Анчелотти возглавил «Эвертон»
Португалец Марку Силва был отправлен в отставку с поста главного тренера "Эвертона" 5 декабря, а 10-го Анчелотти был уволен из итальянского "Наполи".
Фигурное катание
Загитова исполнила поддержку из парного катания
Олимпийская чемпионка Алина Загитова исполнила поддержку в паре с чешским фигуристом Ондреем Хотареком, который выступает в парном катании за Италию.
Музыка
Зрители назвали провалом номер ученицы Шнурова на «Голосе»
Подопечная Сергея Шнурова на шоу «Голос» Рагда Ханиева разочаровала поклонников выступлением, для которого она выбрала песню «Выхода нет» группы «Сплин».
Единоборства
Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на бой российского тяжеловеса Александра Емельяненко. Свое видеообращение он опубликовал в Instagram.
Биатлон
Мякяряйнен показала лучший лыжный ход в пасьюте на этапе Кубка мира в Анси, Миронова проиграла 36 секунд
Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен показала лучший лыжный ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси.