Партнер Кристины Асмус по эротической сцене в фильме «Текст» Иван Янковский рассказал о трудностях актерской работы. Его слова передает издание «Подъём». По его словам, участие в съемках эротической сцены стало для него тяжелым опытом.

Партнер Асмус по эротической сцене рассказал о трудностях работы

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