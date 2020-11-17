Несколько мировых авиапроизводителей планируют увеличить выпуск самолетов на 15–20% уже с июля 2021 года, сообщил в интервью РБК гендиректор титановой корпорации «ВСМПО-Ависма» Сергей Степанов. «ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире поставщик титана для Boeing и Airbus.

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