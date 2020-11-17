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РБК
РБК

Партнер Boeing назвал сроки восстановления производства самолетов

Национальная служба новостей
ФАН
Экономика сегодня
Центральная Служба Новостей
РБК
Народные новости
Несколько мировых авиапроизводителей планируют увеличить выпуск самолетов на 15–20% уже с июля 2021 года, сообщил в интервью РБК гендиректор титановой корпорации «ВСМПО-Ависма» Сергей Степанов. «ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире поставщик титана для Boeing и Airbus.В источнике
С чего всё началось
РБК

Партнер Boeing назвал сроки восстановления производства самолетов

По словам Степанова, доля поставок Boeing занимает 20% в выручке титановой корпорации (около $250 млн) и она в ближайшие годы снизится, но американский авиапроизводитель останется «ключевым партнером» «ВСПМО-Ависма».
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