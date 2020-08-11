Партнер «Северного потока — 2» заявил о риске прекращения проекта
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Немецкая Uniper, один из европейских партнеров "Северного потока — 2", допустила, что из-за ожидаемых американских санкций строительство останется незаконченным. Об этом говорится в отчетности компании.В источнике
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