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РИА Новости
РИА Новости

Партнер «Северного потока — 2» заявил о риске прекращения проекта

Немецкая Uniper, один из европейских партнеров "Северного потока — 2", допустила, что из-за ожидаемых американских санкций строительство останется незаконченным. Об этом говорится в отчетности компании.В источнике
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Газета.Ru

В Uniper оценили риск остановки «Северного потока - 2»

Газета.Ru05:31
РБК

Партнер «Газпрома» допустил заморозку строительства «Северного потока-2»

РБК03:53
Коммерсантъ

Uniper допустил прекращение строительства «Северного потока-2» из-за санкций США

Коммерсантъ03:17
Известия

Глава Uniper выразил надежду на окончание строительства «Северного потока – 2»

Известия05:17
ТАСС

Uniper не получал писем от сенаторов США о санкциях против «Северного потока - 2»

ТАСС05:44
RT на русском

Партнёр «Северного потока — 2» оценил риск незавершения проекта

RT на русском02:49
РИА Новости

Партнер «Северного потока — 2» заявил о риске прекращения проекта

РИА Новости02:17

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
Российская газета04:28
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Власти Украины обсудили резкий рост смертности от коронавируса

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM Согласно информации пресс-службы офиса президента, на совещании было заявлено, что если на Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40 − 50 в день.
REGNUMвчера в 09:54
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Помпео назвал несвободными и несправедливыми выборы в Белоруссии

США считают прошедшие в Белоруссии президентские выборы несправедливыми и несвободными, а также осуждают реакцию властей и жесткие действия правоохранительных органов в отношении протестующих во время беспорядков, заявил глава Госдепартамента Майк Помпео.
Газета.Ru17:02
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Найдена считавшаяся утраченной запись последнего концерта Виктора Цоя

Зрители увидят практически неизвестный концерт, профессиональную видеозапись которого многие считали утраченной, цитирует пресс-служба главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрия Аксюту.
Газета Культура04:53
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В Волгограде после взрыва на автозаправке возбуждено уголовное дело

После пожара на газовой автозаправочной станции в Волгограде возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба".
Российская газета04:00
2

Крымские татары оценили обещанный Киевом статус коренного народа

Руководитель крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает полнейший бредом идею официального Киева придать крымскотатарскому народу статус коренного.
Российская газетавчера в 06:39
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