Экономика

Газета.RuГазета.RuРБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG. Она добавила, что доход Мишустиной за период с 2010 по 2013 годы составил $11,55 млн.
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с чего всё началось

Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании

Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.
РБК06 февраля в 16:01

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Открытие премьера: почему UFG обнародовала информацию о доходах Мишустина

Известия07 февраля в 10:24

Обнародование доходов Мишустина достигает сразу трех целей

REGNUM07 февраля в 07:25

Инвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина

Ведомости06 февраля в 18:34

Управляющий партнер UFG раскрыла доходы семьи Мишустина. Что важно знать

РБК07 февраля в 02:55

Мишустину дали характеристику

Lenta.ru06 февраля в 19:45

О доходах Мишустина рассказали в UFG

Газета.Ru07 февраля в 06:56

РБК: Мишустин заработал в UFG за 2009 год около 79 млн рублей

ТАСС06 февраля в 17:17
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Происшествия

СК возбудил дело после столкновения катеров в Таиланде

РИА Новости 06:42
Армия и оружие

США начали вывод войск из Ирака

США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Lenta.ru 05:56
Политика

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
РБК 05:27
Общество

Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Lenta.ru 02:53
Кино

«Оскар» за лучшую женскую роль получила Рене Зеллвегер

Лучшей актрисой по мнению жюри американской Киноакадемии была признана Рене Зеллвегер за роль Джуди Гарленд в фильме "Джуди".
Народные новости вчера в 23:14
Происшествия

В Москве задержан устроивший пранк про коронавирус в метро

Газета.Ru 06:11
Шоу-бизнес

Директор озвучила диагноз МакSим

Маргарита Соколова, директор МакSим, рассказала о состоянии певицы, которая приостановила концертную деятельность из-за плохого самочувствия.
ТВ Центр 06:49
Космос

Ученые зафиксировали необычные радиовсплески из космоса

Загадочные, еле заметные, повторяющиеся радиовсплески FRB 171019 зафиксировали австралийские астрономы сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на lenta.ru.
TV BRICS 03:25
Общество

МВД усилило защиту справок о судимости от подделок

Фото: mvdmedia.ru В будущем ведомство намерено ввести возможность проверки подлинности справки через QR-код в специальном приложении, говорится на сайте "МВД Медиа".
Известия 06:35
Политика

Песков прокомментировал отмену приказа Минобрнауки об учёных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отмену приказа Минобрнауки о контактах российских учёных с иностранными коллегами.
RT на русском 06:48
Армия и оружие

СМИ узнали о планах вооружить Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

В июле 2018 года источник ТАСС в российском оборонно-промышленном комплексе сообщал, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" планировалось испытать на дальнем бомбардировщике Ту-22М3.
Газета.Ru 06:41
Хоккей

Панарин принес победу «Рейнджерс» над «Кингз»

Во многом благодаря игре Артемия Панарина (1 гол) хозяевам удалось добиться убедительной победы: 4:1.
ГЛАС.RU вчера в 21:50
Кино

Фильм о белорусском происхождении Джона Уика появился на YouTube

Короткометражный фильм An invitation for John Wick ("Приглашение для Джона Уика"), которое опубликовали на YouTube-канале VOKA Smartfilm, рассказывает о белорусских корнях киногероя.
Народные новости вчера в 19:02
Политика

Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина

Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
Lenta.ru 06:03
Общество

«Арктика» охромела на правый двигатель

Коммерсантъ вчера в 17:21
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
BFM.ru вчера в 15:55
Происшествия

В Киеве зелёнкой облили памятник генералу Ватутину

В Мариинском парке Киева 19-летний молодой человек с приятелем облил зелёнкой памятник генералу Николаю Ватутину.
RT на русском 06:47
Спорт

Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе КМ в Швеции

Российская газета вчера в 05:11
Общество

У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус

«Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, который стоит на рейде у берегов Японии», — приводит УНИАН заявление директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.
RT на русском вчера в 13:59
Биатлон

Драчев: разобрались в причинах неудач биатлонистов после Нового года

Союз биатлонистов России (СБР) разобрался в причинах неудачного выступления спортсменов на посленовогодних этапах Кубка мира нынешнего сезона, заявил в интервью РИА Новости глава организации Владимир Драчев.
РИА Новости 02:50
Технологии

Samsung объяснил блокировку телевизоров

Некоторые пользователи в России столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung, сообщает Газета.ru.
Интермонитор.ру 08 февраля в 15:39
Кино

Брэд Питт получил «Оскар» за роль второго плана

Фильм повествует о жизни актера Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута, роль которого сыграл Питт.
Аргументы и Факты вчера в 21:56
Общество

Китайский дипломат прокомментировал сравнение коронавируса с оружием

Как заявил посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай, любые сравнения коронавируса с биологическим оружием – это безумие.
Московский Комсомолец вчера в 17:41
Шоу-бизнес

Леонид Агутин поздравил дочь с днем рождения стихами

Певец Леонид Агутин поздравил стихами свою дочь Елизавету, которой 9 февраля исполнился 21 год.
Культуромания вчера в 08:26
Гаджеты

Samsung показала новый складной смартфон во время «Оскара»

Компания Samsung выпустила рекламный ролик готовящегося к релизу складного смартфона Galaxy Z Flip.
News.ru 06:35
Общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
RT на русском вчера в 19:56
Культура

Выражение лица Билли Айлиш на «Оскаре» стало мемом

Культуромания 04:10
Экономика

«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
ТАСС 04:04
Общество

МЧС опровергло сообщения о росте уровня радиации в Москве

РБК вчера в 16:28
Экономика

Российская компания X5 Retail Group по росту бизнеса опередила Amazon

Издание отмечает, что в топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group заняла 11-е место, рост выручки за последние пять лет составил 23,4%. По этому показателю российская компания обошла, к примеру, Amazon (+18,1%) и Nike (+17,2%).
REGNUM 02:02
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