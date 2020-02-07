Экономика
Газета.RuРБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG. Она добавила, что доход Мишустиной за период с 2010 по 2013 годы составил $11,55 млн.
Читать в источнике
Оценить2456
с чего всё началось
Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.РБК06 февраля в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:10, Ашберн
Происшествия
СК возбудил дело после столкновения катеров в Таиланде
Армия и оружие
США начали вывод войск из Ирака
США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Политика
Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры
Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
Общество
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Кино
«Оскар» за лучшую женскую роль получила Рене Зеллвегер
Лучшей актрисой по мнению жюри американской Киноакадемии была признана Рене Зеллвегер за роль Джуди Гарленд в фильме "Джуди".
Шоу-бизнес
Директор озвучила диагноз МакSим
Маргарита Соколова, директор МакSим, рассказала о состоянии певицы, которая приостановила концертную деятельность из-за плохого самочувствия.
Космос
Ученые зафиксировали необычные радиовсплески из космоса
Загадочные, еле заметные, повторяющиеся радиовсплески FRB 171019 зафиксировали австралийские астрономы сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на lenta.ru.
Общество
МВД усилило защиту справок о судимости от подделок
Фото: mvdmedia.ru В будущем ведомство намерено ввести возможность проверки подлинности справки через QR-код в специальном приложении, говорится на сайте "МВД Медиа".
Политика
Песков прокомментировал отмену приказа Минобрнауки об учёных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отмену приказа Минобрнауки о контактах российских учёных с иностранными коллегами.
Армия и оружие
СМИ узнали о планах вооружить Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
В июле 2018 года источник ТАСС в российском оборонно-промышленном комплексе сообщал, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" планировалось испытать на дальнем бомбардировщике Ту-22М3.
Хоккей
Панарин принес победу «Рейнджерс» над «Кингз»
Во многом благодаря игре Артемия Панарина (1 гол) хозяевам удалось добиться убедительной победы: 4:1.
Кино
Фильм о белорусском происхождении Джона Уика появился на YouTube
Короткометражный фильм An invitation for John Wick ("Приглашение для Джона Уика"), которое опубликовали на YouTube-канале VOKA Smartfilm, рассказывает о белорусских корнях киногероя.
Политика
Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина
Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
Общество
«Арктика» охромела на правый двигатель
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
Происшествия
В Киеве зелёнкой облили памятник генералу Ватутину
В Мариинском парке Киева 19-летний молодой человек с приятелем облил зелёнкой памятник генералу Николаю Ватутину.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе КМ в Швеции
Общество
У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус
«Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, который стоит на рейде у берегов Японии», — приводит УНИАН заявление директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.
Биатлон
Драчев: разобрались в причинах неудач биатлонистов после Нового года
Союз биатлонистов России (СБР) разобрался в причинах неудачного выступления спортсменов на посленовогодних этапах Кубка мира нынешнего сезона, заявил в интервью РИА Новости глава организации Владимир Драчев.
Технологии
Samsung объяснил блокировку телевизоров
Некоторые пользователи в России столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung, сообщает Газета.ru.
Кино
Брэд Питт получил «Оскар» за роль второго плана
Фильм повествует о жизни актера Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута, роль которого сыграл Питт.
Общество
Китайский дипломат прокомментировал сравнение коронавируса с оружием
Как заявил посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай, любые сравнения коронавируса с биологическим оружием – это безумие.
Шоу-бизнес
Леонид Агутин поздравил дочь с днем рождения стихами
Певец Леонид Агутин поздравил стихами свою дочь Елизавету, которой 9 февраля исполнился 21 год.
Гаджеты
Samsung показала новый складной смартфон во время «Оскара»
Компания Samsung выпустила рекламный ролик готовящегося к релизу складного смартфона Galaxy Z Flip.
Общество
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
Культура
Выражение лица Билли Айлиш на «Оскаре» стало мемом
Экономика
«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
Общество
МЧС опровергло сообщения о росте уровня радиации в Москве
Экономика
Российская компания X5 Retail Group по росту бизнеса опередила Amazon
Издание отмечает, что в топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group заняла 11-е место, рост выручки за последние пять лет составил 23,4%. По этому показателю российская компания обошла, к примеру, Amazon (+18,1%) и Nike (+17,2%).