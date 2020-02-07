Экономика

РБКРБКПартнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании

В апреле 2008 года для бенефициарного владения всеми своими активами, связанными с UFG, Михаил Мишустин учредил семейный траст. Бенефициарами траста были Михаил Мишустин и его семья.
Читать в источнике
Комментировать772
с чего всё началось

Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании

Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.
РБКвчера в 16:01

Подробнее о событии

Мишустину до 2010 года принадлежало 25% в фондах группы UFG

Интерфакс02:18

Управляющий партнер UFG раскрыла доходы семьи Мишустина. Что важно знать

РБК02:55

Разворот (утренний): Управляющий партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина

Эхо Москвы03:09

Мишустину дали характеристику

Lenta.ruвчера в 19:45

РБК: Мишустин заработал в UFG за 2009 год около 79 млн рублей

ТАССвчера в 17:17

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

Газета.Ruвчера в 16:37

В UFG рассказали об отсутствии конфликта интересов Мишустина и компании

Известиявчера в 18:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:15, Ашберн
Общество

Посол в Анкаре назвал число россиян, умерших на отдыхе в Турции

Более 150 граждан РФ погибли в прошлом году на средиземноморских курортах Турции и 31 - в стамбульском консульском округе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
РИА Новости 02:37
Политика

В США демократы наконец определили победителя кокусов в штате Айова

Победителем кокусов (выборы кандидата на ноябрьские президентские выборы) Демократической партии США в штате Айова стал бывший мэр города Саут-Бенд Питер Буттиджич, 7 февраля сообщает Financial Times.
Красная весна 02:56
Происшествия

В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Ростовской области Давида Сарабашяна, обвиняемого в насилии и убийствах пяти девушек, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 01:56
Происшествия

У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер

Семь человек спасены с российского рыболовного траулера, который затонул у берегов Эстонии. Об этом сообщает 7 февраля портал ERR.
REGNUM 02:05
Политика

Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
РИА Новости вчера в 09:34
Гаджеты

В России вышел супербюджетный Samsung Galaxy A01

Анонс супербюджетного смартфона Samsung Galaxy A01 состоялся еще в конце прошлого года, но до России аппарат доехал только сейчас.
Planet Today 01:16
Экономика

Потанин возглавил список богатейших россиян

Первое место в списке российских миллиардеров по версии журнала Forbes занял владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин.
BFM.ru вчера в 09:23
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Политика

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 02:04
Политика

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru вчера в 01:22
Авто

Kia показала новый седан Kia Cadenza

Полноразмерный седан Kia Cadenza, известный на местом рынке марки как К7, получил обновление.
32CARS.ru вчера в 10:00
Политика

СМИ узнали об опасениях США из-за возможных санкций против «Роснефти»

Ранее США обвиняли «Роснефть» в покупке топлива у государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA в обход наложенных на нее санкций.
РБК вчера в 16:56
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова перенесла свадьбу

В интервью Алле Довлатовой в эфире «Русского радио» Анастасия Волочкова призналась, что 20 октября ее свадьба не состоится.
Свободная Пресса вчера в 14:12
Армия и оружие

Американцы уничтожили С-400 с вертолета

Американская компания Bell показала анимационный ролик, в котором их новое "детище" Bell 360 Invictus уничтожает на земле ЗРК очень похожий на российский С-400 "Триумф".
Утро.ru вчера в 05:32
Технологии

Samsung объяснил блокировку «умных» телевизоров россиян

Жители России начали жаловаться на внезапную блокировку своих смарт-телевизоров бренда Samsung - на экране устройства отображалась надпись, что оно не может работать в данном регионе, из-за чего часть функций оказалась недоступна.
Газета.Ru 01:27
Политика

Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:31
Кино

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории

Lenta.ru 04 февраля в 01:42
Общество

Телеведущая Регина Дубовицкая назвала размер своей пенсии

Ранее многие российские эстрадные звезды признались, что получают почти такие же пенсии, как и остальные россияне.
Газета.Ru 01:29
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Политика

Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России

Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.
Газета.Ru 02:21
Политика

«Делиться не готов»: чего хочет Лукашенко от Путина

«Лукашенко хочет получить нефть со скидкой и газ по ценам, как для Смоленска, но делиться суверенитетом взамен этих благ не готов», — интерпретировала сообщения «Газета.ru».
Рамблер 01:17
Общество

Путин пригрозил закрыть наживающиеся на коронавирусе аптеки

Владимир Путин потребовал отбирать лицензии у аптек, которые из-за ситуации с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты.
ТВ Центр 05 февраля в 08:14
Общество

Из российских подростков захотели сделать бизнесменов

Российским подросткам могут разрешить становиться бизнесменами с 14 лет.
Lenta.ru 02:52
Общество

«Шоколадницу» возглавил бывший топ-менеджер мебельной фабрики

До «Шоколадницы» Подгорный был управляющим директором одного из старейших игроков российского мебельного рынка – фабрики «Мария», а также занимался развитием агрохолдинга «Солнечные продукты».
Ведомости 02:20
Армия и оружие

Украинские военные используют на Донбассе оружие Российской империи

Отмечается, что данное оружие обрело свою популярность в 80-х годах 19 века.
ГЛАС.RU 02:36
Армия и оружие

Появилось видео испытаний боевого модуля АУ-220М

В Сети опубликовали видео испытаний управляемого российского боевого модуля АУ-220М. Кадры предоставил "Уралвагонзавод".
Радио Sputnik 05 февраля в 05:12
Здоровье

Диетолог рассказала о пользе и вреде семечек

Семечки подсолнечника положительно влияют на здоровье человека и даже могут защитить от старения, считает врач-диетолог Тамара Прунцева.
Волгоградская правда вчера в 21:19
Армия и оружие

Во время ударов Израиля по Сирии могли сбить пассажирский самолет

Газета.Ru 01:42
Общество

Министр культуры Татарстана объяснила свадьбу дочери в музее

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова ответила на возмущения из-за того, что свадьба ее дочери была организована в Галерее современного искусства в Казани.
РЕН ТВ вчера в 10:02
Происшествия

Брат свердловского депутата Госдумы арестован за кражу

REGNUM 01:48
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное