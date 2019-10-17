Политика

РИА НовостиРИА НовостиПарубий обвинил Запад в давлении на Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом в эфире "Радио НВ" заявил экс-глава Верховной рады Андрей Парубий.
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с чего всё началось
Ряд западных политиков оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского и навязывают ему свои условия по Донбассу, заявил экс-спикер Верховной рады, депутат Андрей Парубий в эфире
 «Радио НВ».
РБКвчера в 21:59

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Парубий: политики Запада навязывали Украине свои решения

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Экс-спикер Рады обвинил Запад в давлении на Зеленского

РБКвчера в 21:59

Парубий заявил о «навязывании» Западом Украине условий по Донбассу

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Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского

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Газета.Ruвчера в 19:54

Парубий: западные страны оказывают давление на Зеленского

Московский Комсомолецвчера в 19:26

Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского

РИА Новостивчера в 19:16
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Армия и оружие

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Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии.
Lenta.ru вчера в 19:26
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До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
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Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Политика

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