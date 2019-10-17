с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом в эфире "Радио НВ" заявил экс-глава Верховной рады Андрей Парубий.

Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского

Происшествия На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке» Ученица четвертого класса школы в Поронайске оказалась на больничной койке после избиения одноклассниками, сообщило агентство "Интерфакс".

Происшествия Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Космос NASA показало новые скафандры для полетов на Луну Как подчеркнули инженеры NASA, по своим характеристикам скафандры нового поколения значительно превосходят те, которые использовались во времена Нила Армстронга и других участниках первых полетов к Луне.

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.

Происшествия В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в школьном туалете В новосибирской школе №112 нашли тело старшеклассницы, сообщает местное издание VN.ru.

Политика Путин поручил правительству исследовать поведение молодежи в интернете «Обеспечить проведение регулярных исследований потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории в российском сегменте сети «Интернет» в целях повышения уровня информированности органов государственной власти Российской Федерации и организаций, осуществляющих деятельность в сфере воспитания», — говорится в тексте документа.

Политика Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.

Спорт Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова родила Тимати сына Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.

Музыка Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение-2020» На Украине назвали новые правила национального отбора на "Евровидение-2020". Об этом сообщило агентство УНИАН.

Политика Минск назвал условие для отказа от Союзного государства с Россией Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск может отказаться от создания Союзного государства с Россией, если общество посчитает соответствующее соглашение нецелесообразным.

Политика Лукашенко прокомментировал инцидент с россиянкой Богачевой в Минске Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг "опроса" компетентными органами в республике гражданки России Анны Богачевой, заявив, что Минск как член Союзного государства защищает интересы граждан РФ.

Финансы Курс доллара опустился ниже 64 рублей В последний раз курс доллара находился ниже 64 рублей 25 сентября 2019 года. Курс евро в свою очередь уменьшился на 0,07%, до 70,93 рубля.

Происшествия СК назвал главную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100 Большинство пассажиров самолёта SSJ-100, потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево, погибли от дыма и огня.

Политика Для урегулирования в Донбассе предложили новый формат Киев, потребовавший роспуска ЛНР и ДНР перед организацией выборов в Донбассе, не ставит свои условия, а требует исполнения международных норм.

Экономика Госдума случайно добавила налогов на триллион рублей Принятые Госдумой и подписанные президентом России поправки к Налоговому кодексу допускают взимание с российского бизнеса дополнительных налогов на сотни миллиардов или триллионы рублей.

Политика Белый дом подтвердил подлинность письма Трампа к Эрдогану Подлинность письма, направленного президентом США Дональдом Трампом турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в день начала турецкой военной операции в Сирии, подтвердили в Белом доме.

Экономика «Эксмо-АСТ» продаст одно из крупнейших издательств учебной литературы По данным "Эксмо-АСТ", общий объем рынка учебной литературы в прошлом году составил 26 млрд руб. Доли изданий распределились следующим образом: "Просвещение" — 42%, "Российский учебник" — 30%, другие небольшие издательства — 18%.

Хоккей Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ «Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк рассказала о ее здоровье Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк опровергли сообщения о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» пребывает в коме.