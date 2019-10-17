Политика

РИА НовостиРИА НовостиПарубий обвинил Запад в давлении на Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом в эфире "Радио НВ" заявил экс-глава Верховной рады Андрей Парубий.
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с чего всё началось
Ряд западных политиков оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского и навязывают ему свои условия по Донбассу, заявил экс-спикер Верховной рады, депутат Андрей Парубий в эфире
 «Радио НВ».
РБКвчера в 21:59

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Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского

Известиявчера в 21:00

Парубий рассказал, как Запад «давит» на Зеленского по вопросу Донбасса

Газета.Ru04:27

Парубий: политики Запада навязывали Украине свои решения

Вести.Ruвчера в 23:08

Экс-спикер Рады обвинил Запад в давлении на Зеленского

РБКвчера в 21:59

Сенатор Цеков: Зеленский находится под мощнейшим давлением украинских националистов

Телеканал 360°05:29

Парубий заявил о «навязывании» Западом Украине условий по Донбассу

RT на русскомвчера в 20:19

Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского

РИА Новостивчера в 19:16
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Происшествия

На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»

Ученица четвертого класса школы в Поронайске оказалась на больничной койке после избиения одноклассниками, сообщило агентство "Интерфакс".
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Известия вчера в 09:14
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Москва 24 вчера в 05:52
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Газета.Ru вчера в 23:46
Происшествия

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В новосибирской школе №112 нашли тело старшеклассницы, сообщает местное издание VN.ru.
РБК 02:00
Политика

Путин поручил правительству исследовать поведение молодежи в интернете

«Обеспечить проведение регулярных исследований потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории в российском сегменте сети «Интернет» в целях повышения уровня информированности органов государственной власти Российской Федерации и организаций, осуществляющих деятельность в сфере воспитания», — говорится в тексте документа.
Известия вчера в 21:33
Политика

Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском вчера в 12:38
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Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
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Спорт

Виктор Томенко раскритиковал доклад о развитии спорта в регионе

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Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
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Происшествия

Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать

РИА Новости 00:10
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Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение-2020»

На Украине назвали новые правила национального отбора на "Евровидение-2020". Об этом сообщило агентство УНИАН.
Piter.tv вчера в 09:32
Политика

Минск назвал условие для отказа от Союзного государства с Россией

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск может отказаться от создания Союзного государства с Россией, если общество посчитает соответствующее соглашение нецелесообразным.
РБК 03:35
Политика

Лукашенко прокомментировал инцидент с россиянкой Богачевой в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг "опроса" компетентными органами в республике гражданки России Анны Богачевой, заявив, что Минск как член Союзного государства защищает интересы граждан РФ.
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Netflix нарастил аудиторию, выручку и прибыль. Акции взлетели на 10%

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Курс доллара опустился ниже 64 рублей

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СК назвал главную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100

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Для урегулирования в Донбассе предложили новый формат

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Принятые Госдумой и подписанные президентом России поправки к Налоговому кодексу допускают взимание с российского бизнеса дополнительных налогов на сотни миллиардов или триллионы рублей.
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Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ

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Ученый назвал самое опасное место в квартире

Ученый отметил, что самыми грязными предметами на кухне является столешница, губки для мытья посуды, тряпки и полотенца для рук.
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