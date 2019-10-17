Политика

ИзвестияИзвестияПарубий обвинил Запад в давлении на Зеленского

Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что западные политики навязывали Украине свои решения. Об этом он рассказал в «Радио НВ» 16 октября.
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с чего всё началось
Ряд западных политиков оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского и навязывают ему свои условия по Донбассу, заявил экс-спикер Верховной рады, депутат Андрей Парубий в эфире
 «Радио НВ».
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Экс-спикер Рады обвинил Запад в давлении на Зеленского

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