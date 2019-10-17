с чего всё началось

Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что западные политики навязывали Украине свои решения. Об этом он рассказал в «Радио НВ» 16 октября.

Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского

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