Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессПас Видаля головой, лежа на газоне: момент дня в ЛЧ
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Моментом дня в Лиге чемпионов признан необычный пас в исполнении игрока «Барселоны»
Sportbox.RUвчера в 19:18
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:56, Вашингтон
Политика
Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским
Бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад на страницах журнала National Interest заявил, что признание Соединенными Штатами российского статуса Крыма является одним из ключевых шагов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.
РИА Новости вчера в 18:04
Музыка
Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV
Аргументы недели 04 ноября в 14:58
Футбол
Красная карточка Сона, который сломал ногу Гомешу, отменена
Независимая комиссия Футбольной ассоциации Англии (FA) отменила красную карточку, показанную нападающему «Тоттенхэма» Сон Хын-Мину за фол на Андре Гомеше в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (1:1). Сону грозила дисквалификация на три матча.
Матч ТВ вчера в 12:32
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о домашнем насилии: Мне было страшно и стыдно
По себе знаю: всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи.
Комсомольская правда вчера в 16:35
Космос
Boeing показала NASA проект аппарата для высадки астронавтов на луну
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) получило проект от одного из крупнейших американских производителей авиационной, космической и военной техники компании Boeing проект аппарата для высадки астронавтов на поверхность Луны.
Народные новости вчера в 20:15
Происшествия
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
РИА Новости вчера в 12:03
Политика
Трамп в письме к Зеленскому в мае обещал «непоколебимую поддержку»
Президент США Дональд Трамп в мае направил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому письмо, в котором поздравил его с избранием и заверил его в своей «непоколебимой поддержке».
Московский Комсомолец 00:55
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Футбол
«Зенит» дома проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов
Советский спорт вчера в 14:52
Космос
«Вояджер-2» передал первые данные из межзвездного пространства
Ученые опубликовали результаты исследований на основе данных, переданных с американского межпланетного аппарата "Вояджер-2", который достиг межзвездного пространства.
Эхо Москвы вчера в 02:30
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Газета.Ru вчера в 03:48
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости вчера в 08:03
Происшествия
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
"В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.
РИА Новости 00:23
Политика
Зеленский назначил своим советником гражданина США
Американский адвокат Эндрю Роман Мак стал внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского.
URA.Ru 00:39
Армия и оружие
Российский генерал рассказал о специфике войны в современных условиях
ФАН вчера в 20:56
Общество
Европейские банки готовят замену Visa и MasterCard, пишут СМИ
Не менее 20 европейских банков занимаются разработкой единой европейской платежной системы, которая заменит американские, включая Visa и MasterCard, сообщает РБК со ссылкой на AFP.
Sputnik Грузия вчера в 23:01
Общество
В Росгвардии попросили разрешения сбивать дроны оружием
Замглавы Росгвардии Олег Борукаев заявил, что ведомство просит разрешить им использовать оружие и боевую технику против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над охраняемыми объектами.
Дождь вчера в 15:36
Политика
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
РИА Новости 01:33
Общество
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских счетов
Мошенники изобрели новый способ кражи данных клиентов российских банков.
Вести.Ru 01:16
Политика
В парламенте Швеции призвали вступить в НАТО из-за «агрессии» России
Парламентарий призвала «не заниматься изучением последствий» вхождения в НАТО, а просто вступить в альянс, ведь только это позволит Стокгольму получить военную помощь в случае гипотетического конфликта.
RT на русском 00:13
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признавать сына Оксаны Воеводиной
Стоит отметить, что интернет-пользователи, которые следят за активностью Воеводиной в социальных сетях, не могли не заметить, что ее малыш похож на короля Малайзии, как две капли воды.
ГЛАС.RU вчера в 04:50
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Известия 00:44
Шоу-бизнес
Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов
Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Life.ru вчера в 06:48
Происшествия
В Чите из психбольницы сбежали двое пациентов
В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
REGNUM вчера в 23:32