Пас Видаля головой, лежа на газоне: момент дня в ЛЧ

Политика Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским Бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад на страницах журнала National Interest заявил, что признание Соединенными Штатами российского статуса Крыма является одним из ключевых шагов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.

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Космос Boeing показала NASA проект аппарата для высадки астронавтов на луну Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) получило проект от одного из крупнейших американских производителей авиационной, космической и военной техники компании Boeing проект аппарата для высадки астронавтов на поверхность Луны.

Политика Трамп в письме к Зеленскому в мае обещал «непоколебимую поддержку» Президент США Дональд Трамп в мае направил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому письмо, в котором поздравил его с избранием и заверил его в своей «непоколебимой поддержке».

Политика Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

Космос «Вояджер-2» передал первые данные из межзвездного пространства Ученые опубликовали результаты исследований на основе данных, переданных с американского межпланетного аппарата "Вояджер-2", который достиг межзвездного пространства.

Общество МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.

Политика «Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.

Происшествия При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков "В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.

Политика Зеленский назначил своим советником гражданина США Американский адвокат Эндрю Роман Мак стал внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского.

Общество Европейские банки готовят замену Visa и MasterCard, пишут СМИ Не менее 20 европейских банков занимаются разработкой единой европейской платежной системы, которая заменит американские, включая Visa и MasterCard, сообщает РБК со ссылкой на AFP.

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Политика В парламенте Швеции призвали вступить в НАТО из-за «агрессии» России Парламентарий призвала «не заниматься изучением последствий» вхождения в НАТО, а просто вступить в альянс, ведь только это позволит Стокгольму получить военную помощь в случае гипотетического конфликта.

Шоу-бизнес Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии отказывается признавать сына Оксаны Воеводиной Стоит отметить, что интернет-пользователи, которые следят за активностью Воеводиной в социальных сетях, не могли не заметить, что ее малыш похож на короля Малайзии, как две капли воды.

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