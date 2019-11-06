Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессПас Видаля головой, лежа на газоне: момент дня в ЛЧ

Пресс-служба УЕФА опубликовала момент прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов.
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Пас футболиста «Барселоны» Видаля головой из положения лёжа признан моментом дня в ЛЧ

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Момент дня в Лиге чемпионов: футболист «Барсы» падает на газон, но умудряется сделать пас головой

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Пас Видаля головой, лежа на газоне: момент дня в ЛЧ

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Лежачий чудо-пас Видаля - «скилл» дня в Лиге чемпионов (Видео)

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Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
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