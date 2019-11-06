Пас Видаля головой, лежа на газоне: момент дня в ЛЧ

Политика Иран начал обогащать уран на объекте в Фордо Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что Иран с 6 ноября начнёт обогащение урана до 5% на объекте в Фордо.

Общество Роскачество нашло аллергены в ванильном зефире В товаре трёх брендов эксперты нашли незаявленную в маркировке сорбиновую кислоту (Е200), одного - незаявленную бензойную кислоту, в зефире 13 торговых марок - сернистую кислоту.

Происшествия Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.

Армия и оружие Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии Совместный российско-турецкий патруль в Сирии забросали камнями. Инцидент произошел в районе деревень местности Кобани (Айн-эль-Араб).

Спорт Устюгов рассказал, как Сундбю показательно использовал ингалятор Российский лыжник Сергей Устюгов поделился мнением о норвежских коллегах, которые принимают противоастматические препараты.

Политика Россия отказывается взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти Россия не намерена взаимодействовать с США по вопросу обеспечения безопасности добычи нефти на востоке Сирии, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

Общество Госдума наделяет полицию правом доставлять пьяных в вытрезвители Законопроект о праве полиции доставлять нетрезвых граждан в вытрезвители Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.

Общество РСПП поддержал поправки в законопроект о значимых интернет-ресурсах Правительство поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило установить ограничение для голосующих акций на уровне 50% минус 1 акция.

Происшествия Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Общество Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.

Политика Медведев уволил замглавы Минприроды, курировавшего мусорную реформу Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Кино В «Ведьмаке» от Netflix не будет масштабных боевых сцен Руководитель отдела визуальных эффектов Джулиан Парри сказал, что зрителям не стоит ждать от «Ведьмака» масштабных боевых сцен.

Шоу-бизнес Ксения Собчак показала трогательное поздравление от сына Трогательное поздравление от самого главного мужчины в своей жизни Собчак опубликовала в Instagram.

Армия и оружие NYT сообщила о прибытии в Ливию снайперов ЧВК Вагнера Не менее 200 бойцов, среди которых есть снайперы, прибыли в Ливию из России в последние шесть недель, пишет газета The New York Times.

Происшествия В Екатеринбурге эвакуировали небоскрёб «Высоцкий» В столице Среднего Урала эвакуировали посетителей и работников бизнес-центра «Высоцкий». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кино Съемки «Фантастических тварей 3» начнутся в следующем году Третью часть франшизы о мире Гарри Поттера начнут снимать весной 2020 года.

Происшествия В Чите задержали одного из сбежавших пациентов психбольницы Полицейские задержали одного из сбежавших пациентов краевой психиатрической больницы в Чите, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Наука Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания» Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.

Экономика ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей Центральный банк России назначил штраф Сбербанку за неподключение к системе быстрых платежей (СБП), заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации.