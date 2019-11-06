Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессПас Видаля головой, лежа на газоне: момент дня в ЛЧ
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Моментом дня в Лиге чемпионов признан необычный пас в исполнении игрока «Барселоны»
Sportbox.RUвчера в 19:18
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:54, Ашберн
Политика
Иран начал обогащать уран на объекте в Фордо
Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что Иран с 6 ноября начнёт обогащение урана до 5% на объекте в Фордо.
RT на русском 03:55
Общество
Роскачество нашло аллергены в ванильном зефире
В товаре трёх брендов эксперты нашли незаявленную в маркировке сорбиновую кислоту (Е200), одного - незаявленную бензойную кислоту, в зефире 13 торговых марок - сернистую кислоту.
Российская газета 00:00
Происшествия
Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 03:44
Армия и оружие
Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии
Совместный российско-турецкий патруль в Сирии забросали камнями. Инцидент произошел в районе деревень местности Кобани (Айн-эль-Араб).
Газета.Ru 00:44
Спорт
Устюгов рассказал, как Сундбю показательно использовал ингалятор
Российский лыжник Сергей Устюгов поделился мнением о норвежских коллегах, которые принимают противоастматические препараты.
Матч ТВ 00:47
Политика
Россия отказывается взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти
Россия не намерена взаимодействовать с США по вопросу обеспечения безопасности добычи нефти на востоке Сирии, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.
Российская газета 03:38
Общество
Госдума наделяет полицию правом доставлять пьяных в вытрезвители
Законопроект о праве полиции доставлять нетрезвых граждан в вытрезвители Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.
REGNUM вчера в 08:20
Хоккей
Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии
Нева Спорт 00:13
Общество
РСПП поддержал поправки в законопроект о значимых интернет-ресурсах
Правительство поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило установить ограничение для голосующих акций на уровне 50% минус 1 акция.
Ведомости вчера в 19:18
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
RT на русском 03:33
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 02:50
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК вчера в 02:00
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Общество
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских счетов
Мошенники изобрели новый способ кражи данных клиентов российских банков.
Вести.Ru 01:16
Происшествия
В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином
Интерфакс 04:41
Общество
Россияне согласились больше работать ради четырехдневной недели
40% респондентов заявили, что готовы работать интенсивнее.
Известия вчера в 12:00
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Газета.Ru вчера в 03:48
Политика
Медведев уволил замглавы Минприроды, курировавшего мусорную реформу
Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 04:14
Кино
В «Ведьмаке» от Netflix не будет масштабных боевых сцен
Руководитель отдела визуальных эффектов Джулиан Парри сказал, что зрителям не стоит ждать от «Ведьмака» масштабных боевых сцен.
CyberSport.ru 03:46
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала трогательное поздравление от сына
Трогательное поздравление от самого главного мужчины в своей жизни Собчак опубликовала в Instagram.
Блокнот.ру 03:53
Армия и оружие
NYT сообщила о прибытии в Ливию снайперов ЧВК Вагнера
Не менее 200 бойцов, среди которых есть снайперы, прибыли в Ливию из России в последние шесть недель, пишет газета The New York Times.
Интерфакс 03:09
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали небоскрёб «Высоцкий»
В столице Среднего Урала эвакуировали посетителей и работников бизнес-центра «Высоцкий». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:40
Кино
Съемки «Фантастических тварей 3» начнутся в следующем году
Третью часть франшизы о мире Гарри Поттера начнут снимать весной 2020 года.
Кино-Панк 03:10
Армия и оружие
В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском
RT на русском 04 ноября в 09:44
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Известия 00:44
Происшествия
В Чите задержали одного из сбежавших пациентов психбольницы
Полицейские задержали одного из сбежавших пациентов краевой психиатрической больницы в Чите, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
РИА Новости 02:07
Наука
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Экономика
ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей
Центральный банк России назначил штраф Сбербанку за неподключение к системе быстрых платежей (СБП), заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации.
Известия 04:31
Гаджеты
Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch
Китайская компания Xiaomi на специальном мероприятии продемонстрировала свои первые умные часы Mi Watch.
News.ru вчера в 03:38