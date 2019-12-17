Политика
РИА НовостиПасечник анонсировал принятие закона о границах ЛНР
Закон определяющий границы самопровозглашенной Луганской народной республики в пределах Луганской области скоро вступит в силу, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Ранее парламент ДНР принял закон, определяющий границы республики в пределах Донецкой области.
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Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
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Следственное управление СК РФ по Татарстану в июле текущего года сообщило о возбуждении уголовного дела по заявлению жителя Нурлатского района республики Идриса Садыкова по статье "похищение группой лиц по предварительному сговору" в отношении неустановленных лиц.
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На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
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Брэд Питт повеселился на рождественской вечеринке у Дженнифер Энистон
На День благодарения Джен навещал Джастин Теру, с которым 50-летняя актриса разошлась в прошлом феврале, а на днях гостем рождественской вечеринке в ее доме стал Брэд Питт.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Политика
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Политика
Подозреваемого в убийстве депутата думы Переславля лишили мандата
Депутата городской думы Переславля-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова, подозреваемого в убийстве, лишили мандата, сообщили РБК в пресс-службе Ярославской областной думы.
Происшествия
В Киеве митингующие устроили стычки с полицейскими у здания Рады
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Происшествия
С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки
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Шоу-бизнес
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Певица восхитила поклонников тонкой талией и стройными ногами в изящных лодочках.
Происшествия
Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть
На северо-западе Москвы произошла трагедия: 12-летняя девочка разбилась насмерть, записывая видео в популярную среди подростков социальную сеть.
Происшествия
Насиловавшие детей члены секты осуждены в Подмосковье
Старший помощник руководителя столичного управления СК России Юлия Иванова заявила, что лидер и двое членов секты "Каула Дхарма" получили от 6 до 16 лет колонии.
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок
В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Общество
России отвели 81-е место в рейтинге гендерного равенства
Россия заняла 122-е место по политическому критерию гендерного равенства.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол
В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Шоу-бизнес
77-летняя Ангелина Вовк выходит замуж за молодого поклонника
На днях стало известно, что 77-летняя телеведущая Ангелина Вовк выходит замуж за молодого поклонника.
Культура
«Квартал 95» снова посвятил песню экс-главе Нацбанка Украины
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ЦБ может передать контроль над Сбербанком другой госструктуре
Контрольный пакет акций Сбербанка, которым владеет ЦБ РФ, может быть передан другой государственной структуре.
Футбол
Прядкин: невыход клубов в плей-офф еврокубков является минусом для РПЛ
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что невыход российских клубов в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы является минусом для лиги.
Экономика
Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
"Заморозку" накопительной части пенсии продлили до 2022 года.
Авто
Глобальная Kia Optima получила полный привод
Об изменениях в салоне новинки судить пока нельзя, поскольку фотографий интерьера глобальной версии Kia K5 пока нет. но ожидается, что здесь мы увидим все то же, что и в корейском исполнении: внутри появятся новые передняя панель, центральный тоннель и рулевое колесо, «виртуальная» панель приборов и мультимедийный комплекс с большим тачскрином, а за переключение передач теперь отвечает шайба.
Здоровье
Назван график работы медучреждений в новогодние праздники
В Красноярске в этом году праздники продлятся с 1 по 8 января.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову
Общество
Производитель Sukhoi Superjet 100 не выполнил годовой план продаж
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
Политика
В Рособоронэкспорте рассказали о продажах винтовок Т-5000 на 100 млн
Россия поставила зарубежному заказчику партию высокоточных винтовок ORSIS Т-5000 на сумму более 100 млн рублей.
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.