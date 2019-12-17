Политика

РИА НовостиРИА НовостиПасечник анонсировал принятие закона о границах ЛНР

Закон определяющий границы самопровозглашенной Луганской народной республики в пределах Луганской области скоро вступит в силу, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Ранее парламент ДНР принял закон, определяющий границы республики в пределах Донецкой области.
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Пасечник анонсировал принятие закона о границах ЛНР

РИА Новости07:29

Глава ЛНР анонсировал принятие закона о госгранице республики в пределах Луганской области

ТАСС08:17

Глава ЛНР анонсировал принятие закона о госграницах республики

Известия08:02

В ЛНР примут закон о расширении границ

Lenta.ru08:00

В ЛНР собрались провести свою границу в пределах Луганской области

Московский Комсомолец07:34

В ЛНР готовятся принять закон о госгранице в пределах Луганской области

REGNUM08:15

ЛНР решила определить границы в пределах Луганской области

Взгляд.ру07:45
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Политика

На Украине анонсировали новые санкции против России

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ТАСС 04:31
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На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
REGNUM вчера в 13:57
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В Татарстане экс-полицейского заподозрили в похищении человека

Следственное управление СК РФ по Татарстану в июле текущего года сообщило о возбуждении уголовного дела по заявлению жителя Нурлатского района республики Идриса Садыкова по статье "похищение группой лиц по предварительному сговору" в отношении неустановленных лиц.
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Политика

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Происшествия

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РИА Новости вчера в 17:12
Политика

Подозреваемого в убийстве депутата думы Переславля лишили мандата

Депутата городской думы Переславля-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова, подозреваемого в убийстве, лишили мандата, сообщили РБК в пресс-службе Ярославской областной думы.
РБК 08:14
Происшествия

В Киеве митингующие устроили стычки с полицейскими у здания Рады

В Киеве возле здания Верховной рады идут столкновения между митингующими и полицией, трансляцию с места событий ведет телеканал "Наш".
РИА Новости 07:04
Происшествия

Таджикистан рассказал о задержанной во Внуково партии метадона

Известия 07:58
Происшествия

С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки

Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
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Шоу-бизнес

Тонкая талия и стройные ноги: Лолита похудела еще сильнее

Певица восхитила поклонников тонкой талией и стройными ногами в изящных лодочках.
Wday.ru вчера в 05:11
Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Газета.Ru 07:51
Происшествия

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На северо-западе Москвы произошла трагедия: 12-летняя девочка разбилась насмерть, записывая видео в популярную среди подростков социальную сеть.
Вести.Ru 07:54
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Старший помощник руководителя столичного управления СК России Юлия Иванова заявила, что лидер и двое членов секты "Каула Дхарма" получили от 6 до 16 лет колонии.
Газета.Ru 08:48
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Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок

В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
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Общество

России отвели 81-е место в рейтинге гендерного равенства

Россия заняла 122-е место по политическому критерию гендерного равенства.
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Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол

В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Газета.Ru 07:48
Шоу-бизнес

77-летняя Ангелина Вовк выходит замуж за молодого поклонника

На днях стало известно, что 77-летняя телеведущая Ангелина Вовк выходит замуж за молодого поклонника.
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«Квартал 95» снова посвятил песню экс-главе Нацбанка Украины

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Экономика

ЦБ может передать контроль над Сбербанком другой госструктуре

Контрольный пакет акций Сбербанка, которым владеет ЦБ РФ, может быть передан другой государственной структуре.
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Футбол

Прядкин: невыход клубов в плей-офф еврокубков является минусом для РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что невыход российских клубов в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы является минусом для лиги.
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Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

"Заморозку" накопительной части пенсии продлили до 2022 года.
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Авто

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Назван график работы медучреждений в новогодние праздники

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Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову

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Производитель Sukhoi Superjet 100 не выполнил годовой план продаж

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
Дождь 03:28
Политика

В Рособоронэкспорте рассказали о продажах винтовок Т-5000 на 100 млн

Россия поставила зарубежному заказчику партию высокоточных винтовок ORSIS Т-5000 на сумму более 100 млн рублей.
Московский Комсомолец 04:26
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«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
РБК вчера в 09:58
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