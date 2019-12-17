Политика

РИА НовостиРИА НовостиПасечник передал в парламент ЛНР законопроект о границе

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что передал в Народный совет законопроект, определяющий границы ЛНР в пределах Луганской области Украины.
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Глава ЛНР внес в Народный совет законопроект о государственной границе

REGNUM15:51

Пасечник передал в парламент ЛНР законопроект о границе

РИА Новости14:35

В ЛНР собрались провести свою границу в пределах Луганской области

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Глава ЛНР анонсировал принятие закона о госграницах республики

Известия08:02

В ЛНР примут закон о расширении границ

Lenta.ru08:00

ЛНР решила определить границы в пределах Луганской области

Взгляд.ру07:45

Глава ЛНР анонсировал принятие закона о госгранице республики в пределах Луганской области

ТАСС08:17
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