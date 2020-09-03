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РИА Новости
РИА Новости

Пашаев на суде по делу Ефремова высмеял адвоката погибшего

Адвокат Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев поиронизировал над заявлением одного из защитников потерпевших Ирины Хайруллиной, сообщает РЕН ТВ. Защитница посетовала на то, что виновный в смертельной аварии актер не извинился перед семьей погибшего Сергея Захарова.В источнике
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РБК

Ефремов перевел 3 руб. членам семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова

РБК08:15
Комсомольская правда

Родные погибшего в ДТП получили от Михаила Ефремова по 33 копейки

Комсомольская правда07:45
ТАСС

Ефремов настаивает на снижении компенсации потерпевшему по делу о ДТП до 200 тыс. рублей

ТАСС06:52
Пятый канал

Три рубля за смерть. Ефремов перевел деньги родственникам Захарова

Пятый канал07:34
РИА Новости

Защита Ефремова перевела трем потерпевшим по рублю

РИА Новости06:57
РЕН ТВ

Ефремов перевел семье погибшего в ДТП три рубля

РЕН ТВ06:56
Известия

Ефремов перевел потерпевшим по делу о ДТП три рубля

Известия07:28

Фестиваль фестивалей «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

Присоединиться к Фестивалю смогут не только участники и зрители, попавшие на площадку арт-кластера, но и все желающие: онлайн-трансляции ключевых событий "Тавриды – АРТ" будут доступны на страницах проекта во "ВКонтакте" и "Одноклассниках".
Город24вчера в 04:01

Украина намерена создать боевые вертолёты «Киборг»

Киев, 3 сентября 2020, 14:34 — REGNUM В настоящее время Украиной ведётся разработка лёгких боевых вертолётов ВМ-4, боевая версия которых носит называние «Киборг», и она будет, по мнению разработчиков, эффективна как против пехоты, так и против танков.
REGNUM07:34
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Минздрав РФ намерен запретить ароматизаторы в сигаретах

Сигареты PeterFranz План предполагает запрет ароматизаторов и красителей, а также добавок, которые усиливают зависимость от табачных изделий и никотиносодержащей продукции, включая жидкости для электронных сигарет.
REGNUM03:38
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Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
iReactor07:41
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Арбитры матча «Ротор» — «Спартак» отстранены от работы

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что арбитры Алексей Сухой и Владимир Москалев отстранены от работы по итогам матча пятого тура чемпионата России между волгоградским "Ротором" и "Спартаком".
Газета.Ru07:55

Командование украинской операции в Донбассе ответило на ультиматум Пушилина

Заместитель командующего Операции объединенной операции Богдан Бондарь заявил, что украинские позиции по всей линии столкновения в Донбассе никуда не сдвигались после принятия дополнительного комплекса мер по прекращению огня.
Украина.ру09:01
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Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito

Минфин «не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как Avito) и социальных сетей», — говорится в заявлении ведомства.
BFM.ru06:48
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Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института.
Газета.Ru07:58
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