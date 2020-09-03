Пашаев на суде по делу Ефремова высмеял адвоката погибшего

Адвокат Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев поиронизировал над заявлением одного из защитников потерпевших Ирины Хайруллиной, сообщает РЕН ТВ. Защитница посетовала на то, что виновный в смертельной аварии актер не извинился перед семьей погибшего Сергея Захарова.