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Life.ru
Life.ru

Пашаев отверг обвинения в подкупе свидетелей по делу Ефремова

Адвокат актёра Михаила Ефремова, которого обвиняют в смертельном ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев опроверг обвинения в подкупе свидетелей, выдвинутые защитой потерпевших, сообщает Life Shot.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Сторона потерпевших заявила о подкупе свидетелей адвокатом Ефремова

Интерфакс07:27
Известия

Адвоката Пашаева обвинили в подкупе свидетелей по делу Ефремова

Известия07:14
Комсомольская правда

«Есть видео, на котором адвокат Ефремова подкупает свидетеля»: новый поворот в деле актера

Комсомольская правда06:35
Газета.Ru

Адвокат Ефремова ответил на обвинения в подкупе свидетелей

Газета.Ru06:41
РИА Новости

Адвокат Ефремова отверг обвинения в подкупе свидетелей

РИА Новости06:45
Московский Комсомолец

Адвоката Ефремова обвинили в подкупе свидетелей

Московский Комсомолец06:26
РЕН ТВ

Стало известно, почему адвоката Ефремова обвинили в подкупе свидетелей

РЕН ТВ06:55

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Ведомости10:14
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Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег

Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены на границе США и Мексики, сообщает Financial Times.
Интерфакс11:33
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Муж ректора вуза в Твери задекларировал 216 земельных участков

Супруг ректора Тверского государственного медицинского университета Леси Чичановской задекларировал в 2019 году 216 земельных участков, у самой Чичановской 21 земельный участок, четыре жилых дома и газопровод, следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте Минздрава России.
РИА Новости11:30
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