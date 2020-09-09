Пашаев подал жалобу на приговор Ефремову
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Защитник осужденного на 8 лет колонии общего режима за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения заслуженного артиста России подал краткую апелляционную жалобу сразу после вынесения приговора. Суд признал Михаила Ефремов виновным в гибели курьера Сергея Захарова, напоминает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру
Защита актера Михаила Ефремова, получившего 8 лет колонии за смертельное ДТП, обжаловала приговор суда, сообщил РИА Новости его адвокат Эльман Пашаев. "Я подал краткую жалобу на приговор", - сказал адвокат.
РИА Новостивчера в 14:33
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