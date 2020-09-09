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Вести.Ru
Вести.Ru

Пашаев подал жалобу на приговор Ефремову

Защитник осужденного на 8 лет колонии общего режима за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения заслуженного артиста России подал краткую апелляционную жалобу сразу после вынесения приговора. Суд признал Михаила Ефремов виновным в гибели курьера Сергея Захарова, напоминает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру

Защита актера Михаила Ефремова, получившего 8 лет колонии за смертельное ДТП, обжаловала приговор суда, сообщил РИА Новости его адвокат Эльман Пашаев. "Я подал краткую жалобу на приговор", - сказал адвокат.
РИА Новостивчера в 14:33
Подробнее о событии
ТАСС

Жалоба защиты на приговор Ефремову поступила в суд

ТАСС03:37
РБК

Защита обжаловала приговор Ефремова

РБКвчера в 15:27
Известия

Защита Ефремова обжаловала приговор суда

Известиявчера в 16:53
РИА Новости

Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру

РИА Новостивчера в 14:33
Взгляд.ру

Жалоба на приговор Ефремову поступила в суд

Взгляд.ру03:49
RT на русском

Защита обжаловала приговор Ефремову

RT на русскомвчера в 14:41
Интерфакс

Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру

Интерфаксвчера в 14:38

МВД Белоруссии не располагает данными о задержании оппозиционера Знака

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что пока не располагает сведениями по вопросу возможного задержания члена президиума координационного совета (КС) оппозиции Максима Знака.
РИА Новости02:29
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Астрономы МГУ открыли горячий белый карлик рекордно большой массы

Группа ученых из Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга (ГАИШ) МГУ обнаружили белый карлик, который значительно горячее и массивнее большинства других белых карликов, 7 сентября сообщает пресс-служба МГУ.
ИА Красная Веснавчера в 05:08
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Карреньо-Буста сыграет со Зверевым в полуфинале US Open

В полуфинале Карреньо-Буста сыграет с немцем Александром Зверевым (5). В четвертьфинале турнира испанец стал победителем благодаря дисквалификации первой ракетки мира серба Новака Джоковича, который случайно попал мячом в бокового арбитра.
ТАСС Спорт01:27

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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При покушении на вице-президента Афганистана погибли 10 человек

В центре Кабула произошел взрыв на пути кортежа вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, в результате погибли 10 человек, еще столько же получили ранения, но сам вице-президент не пострадал, сообщает в среду афганский телеканал TOLO News.
Интерфакс02:39

Илон Маск за день потерял $16,5 млрд

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск за день потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмую строчку.
РБК21:51
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