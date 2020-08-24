Происшествия
ИзвестияЕфремов заключил новое соглашение с адвокатом Пашаевым
Актер Михаил Ефремов заключил новое соглашение с адвокатом Эльманом Пашаевым для защиты по уголовному делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием артиста. Об этом 24 августа сообщил ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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Шоу-бизнес
Джанабаева в лимонных шортах станцевала с шестилетним сыном от Меладзе
Территория новостей 00:32
Происшествия
Анна Бочкарева, продюсер фильма «Одна»: «Молодым режиссерам нужно давать шанс»
Газета Культура 02:49
Футбол
Конте стал жертвой мошенников и потерял более 30 млн евро
Сообщается, что Конте стал жертвой мошенников. Он доверил 30,6 миллиона евро инвестиций 54-летнему финансисту Массимо Бочиккьо.
ProstoProSport 06:40
Армия и оружие
В России начались государственные испытания ЗРС С-500
В России начались государственные испытания новейшей зенитной ракетной системы С-500.
RT на русском 07:01
Общество
Разворот (утренний): Александр Полупан
Нашелся врач в Бурденко Александр Полупан, который был готов ехать и считал нужным вывезти Алексея как минимум в Москву, а лучше за границу и даже нашли борт.
Эхо Москвы 05:42
Политика
Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и поблагодарил силовиков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел к силовикам, окружающим его резиденцию в Минске.
Lenta.ru вчера в 14:12
Политика
Правительство Германии не исключило отравление Навального
Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт не исключил, что блогера Алексея Навального могли отравить.
РИА Новости 08:50
Происшествия
Инспектор ГИБДД остановил на Стачек «Ленд Крузер» с темными окнами, а за ними контр-адмирал
В полдень 19 августа дорожные полицейские на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге остановили «Тойоту Ленд Крузер Прадо» с номерами Приморского края.
Фонтанка.Ру 05:31
Авто
Владелец Maybach 62S в России отсудил у Mercedes-Benz 742 334 евро
Арбитражный суд столицы обязал российское представительство - компанию "Мерседес-Бенц Рус" - выплатить истцу почти 750 тыс. евро и компенсировать ему все судебные издержки на сумму более 200 тыс. рублей.
SpeedMe 03:23
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 24 августа.
RT на русском 01:27
Политика
МИД Австрии подтвердил сообщения о высылке российского дипломата
Ранее австрийская газета Krone сообщила, что российский дипломат должен покинуть Австрию до 1 сентября в связи с делом о шпионаже.
РИА Новости 06:01
Армия и оружие
Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы
Ранее МИД Литвы сообщил, что белорусский Ми-24 нарушил границу Литвы и вторгся в воздушное пространство страны.
Ведомости 08:19
Общество
В Госдуме разработали законопроект о выплатах «на школу»
Ввести ежегодные выплаты в 10 тыс. рублей на подготовку детей в школу предложили депутаты от ЛДПР, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов.
Известия вчера в 20:22
Здоровье
Больницы и поликлиники в Алтайском крае возобновили плановую помощь
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов подписал указ о возобновлении плановой помощи в больницах и поликлиниках региона.
КП - Барнаул 03:08
Наука
В США создана самая эффективная вакцина от коронавируса
Испытания препарата на лабораторных мышах показали, что он более эффективен в предотвращении заражения млекопитающих, которые восприимчивы к COVID-19, чем обычные инъекции, сообщается в научном журнале Cell.
Live24 05:16
Политика
В Белоруссии задержали двух членов Координационного совета оппозиции
Членов президиума координационного совета оппозиции Белоруссии задержали. Об этом стало известно в понедельник, 24 августа.
SM News 05:23
Экономика
Эксперты дали рекомендации владельцам сбережений в рублях
Безопаснее и эффективнее держать в валюте сбережения, которые не планируется использовать в ближайшие три — пять лет, считает аналитик инвестиционной компании QBF Ксения Лапшина.
REGNUM 06:59
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Зиминой на свадьбе матери появилась в платье принцессы
Дочь Юлии Зиминой на свадьбе матери появилась в платье принцессы Девочка была на торжественном мероприятии в радужном платье.
Экспресс газета вчера в 02:25
Футбол
Полузащитник «Спартака» Тиль согласовал контракт с ПСВ
Гус Тиль, полузащитник футбольного клуба «Спартак», может перейти в нидерландскую команду ПСВ.
CT news 04:55
Энергетика
Турция решила потеснить Россию на газовом рынке
Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее заявил, что обнаруженные в море запасы могут не только решить проблему дефицита газа, но и сделать страну его экспортером.
RuNews24.ru 04:19
Общество
Нейрохирург допустил рецидив опухоли мозга у Бориса Корчевникова
Пять лет назад у телеведущего Бориса Корчевникова была обнаружена доброкачественная опухоль головного мозга.
Вечерний курьер 08:46
Политика
Контракт на поставку Турции второго комплекта ЗРС С-400 подписан
Военное обозрение вчера в 06:57
Происшествия
Девять человек погибли в результате двух взрывов на Филиппинах
28 ноября прошлого года сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб и 11 получили ранения при взрыве гранаты в провинции Восточный Мисамис на Филиппинах.
Известия 03:30
Авто
Porsche может быть замешана в манипуляциях с двигателями
Компания Porsche начала внутреннее расследование по делу о махинациях с вредными выбросами.
Тарантас Ньюс 03:58
Общество
Космодром «Морской старт» восстановят за 35 млрд рублей
Коммерсантъ 07:52
Кино
Сборы в США и Канаде с 21 по 23 августа: «Неистовый» выбился в лидеры
Первое место среди лидеров проката в США и Канаде за уикенд с 21 по 23 августа занял триллер «Неистовый», который собрал $4 млн в 1823 кинотеатрах.
ProfiСinema.ru 09:00
Политика
Кравчук: Лукашенко просил Путина оказать военную помощь
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко просил президента РФ Владимира Путина о военной помощи.
Росбалт 07:32