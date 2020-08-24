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Вести.Ru
Вести.Ru

Пашаев вновь стал адвокатом Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев вновь стал адвокатом актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал источник, знакомый с ситуацией.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Ефремов заключил новое соглашение с адвокатом Пашаевым

Адвокат потерпевших по делу актера Михаила Ефремова Александр Добровинский подтвердил, что Пашаев вновь стал адвокатом актера, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом.
ТАСС08:55
Подробнее о событии
ТАСС

Защита не допросит в суде второго свидетеля, говорившего об отсутствии Ефремова за рулем

ТАСС15:01
РБК

Эльман Пашаев снова стал адвокатом Михаила Ефремова

РБК09:10
Ёлдаш

Ефремов не может без Пашаева

Ёлдаш09:30
РИА Новости

Пашаев снова стал адвокатом Ефремова

РИА Новости09:30
Коммерсантъ

Михаил Ефремов вернулся к прежней защите

Коммерсантъ14:47
Пятый канал

«Это не новость!»: Добровинский о возобновлении защиты адвокатом Пашаевым Ефремова

Пятый канал10:30
ТК Звезда

Пашаев подтвердил, что вновь стал адвокатом Ефремова

ТК Звезда08:57

Ярмыш обратилась к СК после сообщения клиники о состоянии Навального

Пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Кира Ярмыш выразила надежду на то, что Следственный комитет заведет уголовное дело по факту отравления оппозиционера.
РБК13:25
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Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

По словам главы иранской Организации гражданской авиации Тураджа Дехкани Зангене, записи с черных ящиков украинского Boeing 737 занимают лишь 19 секунд разговора после взрыва первой запущенной иранскими военными ракеты, вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой.
Известиявчера в 06:54
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Лукашенко уволил поддержавшего протесты посла в Словакии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности посла республики в Словакии Игоря Лещени, который поддержал акции протеста после выборов главы государства, передает агентство «БелТА».
Rambler News Service11:29
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Porsche проводит внутреннее расследование манипуляций с двигателями

Немецкий автоконцерн Porsche с июня проводит внутреннее расследование, в центре которого – возможные манипуляции, направленные на недооценку вредных выбросов автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.
Про Кроссоверы08:02
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Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал ему о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в республике.
Газета.Ru11:22
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Легендарной Windows 95 исполнилось 25 лет

День 24 августа 1995 года ознаменовался официальной презентацией легендарной Windows 95, благодаря которой операционные системы с графической пользовательской оболочкой пошли в массы, а Microsoft обрела широкую известность.
3DNews13:51
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